擴大育兒津貼！自帶「2-4歲幼兒」年領3萬、第三胎再加1.2萬

▲育兒津貼擴大補助。（圖／123RF）

生活中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌21日至新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲愛照顧2019全面啟動記者會」，宣布政府自2019年8月起全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」 等三大措施，將會減輕家長們的育兒負擔，也讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。

蘇貞昌強調，政府將學前教育預算從2016年95億元，增加至2020年近400億元，這是政府展現魄力，多挪出了300億元來照顧幼兒。



行政院去年七月發布「我國少子女化對策計畫」，其中，零至二歲育兒津貼從去年八月起開始實施，今年八月起，擴大發放「二至四歲育兒津貼」，也就是說，在家自己帶小孩的家長，每月可領兩千五百元，每年可領3萬元育兒津貼，若有第三胎以上，每個月再加發一千元，每年為4.2萬元育兒津貼。

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不過，領取育兒津貼必須符合三條件，即為綜所稅率未達百分之二十的家庭、未請領育嬰留職停薪津貼、未接受公共、準公共化托育服務。

▲蘇貞昌強調，政府將學前教育預算增加至近400億元。（圖／記者郭世賢攝）



除了育兒津貼之外，蘇貞昌指出，鑑於目前全台灣的幼童專用車約4000輛，依規定逾10年必須汰換，因此政府要大力補助，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置補助30萬元，請教育部編足預算，儘速換新，讓小朋友安全上下學、也讓家長安心。

教育部也表示，這個計畫還包含8年內（2017-2024年）將會增加公立及非營利幼兒園3000班（8.6萬個名額），並且持續推動準公共化幼兒園，讓家長每月負擔不超過4500元，目前平價幼兒園（公幼及準公幼）與私幼比例提高為5:5，再加上前述的育兒津貼，是歷年來最大規模的學前教育投資。



蘇院長也表示，因為他有兩個孫女，也陪伴她們長大，更親自參加她們的表演活動、畢業典禮，所以他很清楚孩子如何成長、上幼兒園，更能體會年輕家長的需要。因此，行政院會20日通過「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，21日又宣布幼童專屬的相關補助，希望盡速落實。