長榮罷工117航班取消　交長林佳龍返台滅火

記者趙永博／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，20日16時起空服員開始罷工。根據統計，目前已有117航班取消，受影響航班陸續增加中，受影響的旅客超過1萬5千人。交通部長林佳龍18日晚間，接受總統蔡英文指示，率團代表我國政府出訪友邦貝里斯的行程也因此喊卡，而林佳龍今晨5時許搭乘華航班機抵台，預計在22日早上10時20分對外說明。

▲出訪友邦貝里斯的交通部長林佳龍得知長榮空服員罷工後，今晨5時返抵國門滅火。（圖／記者趙永博攝）



請繼續往下閱讀...

交通部長林佳龍在離開機場時，短暫接受媒體訪問。他表示，稍早在機場內，已經聽取桃園機場的簡單的說明，待會會在部裡開一個應變中心的會議，完整的情況到時候再向各位說明。

對於勞資雙方態度強硬，甚至互相提告，交通部將會先針對交通疏運部分，將應變處理做好，有關於勞資的談判，交通部將會配合勞動部，也希望雙方能回到談判桌上來談。

林佳龍語畢後，與同行人員逐一握手致意，由隨從陪同，拿著護照等證件，走上一部準備好的黑色轎車離去。關於其餘的事項，他表示會等到與應變中心開完會後，才會公開向大眾說明，預計在22日上午10時20分，在交通部召開說明記者會。

▲桃園機場因長榮空服員罷工，仍有滯留旅客在機場大廳打地鋪休息。（圖／記者趙永博攝）



▲交通部長林佳龍離開機場時，搖下車窗揮手致意。（圖／記者趙永博攝）



▲長榮航空空服員罷工第2日，造成多班航班取消，影響旅客超過1萬5千人。（圖／記者趙永博攝）