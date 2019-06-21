空姐爭權利卻害了大眾！姊妹香港行差點泡湯　為地勤發聲：要罷工也早講嘛

▲藍髮姊妹淘還是大學生，原本計畫去香港玩，行程差點泡湯，好在地勤人員耐心幫忙，兩人得以轉搭其他飛機。（圖／記者陳雕文攝）

生活中心／桃園報導

一對姊妹淘計畫去香港玩，20日得知長榮空服員臨時集體罷工，她們措手不及，只能隔天（21日）到出境航廈等待叫號，再到櫃台處理航班問題，儘管苦等3、4個小時，但姊妹倆感激地勤人員的耐心，還為地勤發聲，「（空服員）要罷工也應該提早講嘛！」不然影響民眾搭機權益，同事（地勤）也累死。

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這對藍髮姊妹淘預計到香港玩5天4夜，航班因為罷工而受到影響，但一切發生得太突然，害她們除了著急等待叫號，也莫可奈何，因為根本沒時間計劃其他備案，但她們很感恩，「地勤提供大家水跟餅乾、椅子，處理航班問題也很有耐心」最後兩人也可轉搭別的班機，行程不受影響。

據了解，由於長榮勞方跟資方於20日談判70分鐘即破局，空服員火大宣布下午4點全面罷工，萬名旅客行程受到影響，而地勤人員也要加時上班達12小時，不斷協助民眾退票或是調整航班，幾乎無法飲食又不能上廁所，苦不堪言。

▼長榮空服員罷工，地勤人員無辜被牽連，加時上班達12小時，要處理旅客退票或是調整航班的業務，忙到無法吃飯跟上廁所，還要接受旅客的抱怨，甚至言語砲轟。（圖／記者陳雕文攝）