把李宗瑞性侵案件翻拍成電影！宣傳行程被罷工延誤…導演：台灣太民主

生活中心／桃園報導

長榮空服員於20日下午4點臨時決定罷工，影響大批旅客的搭機權益，《ETtoday新聞雲》記者在21日於桃園機場發現大陸導演魯宗岳也在出境航廈等待叫號。他原本在南港宣傳完新片，接著要趕回大陸開記者會，如今因罷工事件耽擱所有行程，魯宗岳生氣地說，「台灣太民主了！」

▲導演魯宗岳不滿地勤人員辦事效率低，至於空服員罷工，他認為是「台灣太民主了嘛」（圖／記者陳雕文攝）

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據了解，魯宗岳改編台灣富家子「李宗瑞」的性侵案件，拍成電影《有罪》，昨天在南港舉辦首映會，原本預計21日下午2點搭機到香港，再回大陸，如今航班被取消，他上午到航廈等待處理，但這一等就是5小時，且櫃檯的人員一小時處理不到20位旅客，令他直呼「效率太低了」。

魯宗岳說，原本有透過很多管道交涉，但都無效，所以很早就去機場，想說到場處理可以比較直接一點；對於台灣罷工，魯宗岳表示，「台灣罷工，就是因為太民主了嘛！」

魯宗岳接著說，「我覺得還是要以大眾利益為第一點，有訴求，可以用別的方式體現，罷工對於任何一方其實都不是好事」、「因為還要趕下一個首映禮，今天（行程延後）其實很麻煩，很上火！很生氣！但也沒辦法，先以解決事情為第一位吧！因為我就算把她（地勤）給殺了也解決不了問題」

▼長榮空服員罷工，地勤人員無辜被牽連，加時上班達12小時，要處理旅客退票或是調整航班的業務，忙到無法吃飯跟上廁所，還要接受旅客的抱怨，甚至言語砲轟，苦不堪言。（圖／記者陳雕文攝）