　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

行動佛殿第42站到花蓮吉安　環島祈福周年捐物資助弱勢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲行動佛殿第42站抵花蓮吉安，鄉長游淑貞（右）致詞感謝世界佛教正心會贈愛心物資關懷弱勢家庭，特別頒發感謝狀由該會卓志揚總會長（左）領受。（圖／佛教正心會提供，下同）

行動佛殿第42站抵花蓮吉安，鄉長游淑貞（右）致詞感謝世界佛教正心會贈愛心物資關懷弱勢家庭，特別頒發感謝狀由該會卓志揚總會長（左）領受。（圖／佛教正心會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界佛教正心會指導金剛上師庫頓尊哲雍仲尊者第五世 恆性嘉措仁波且率領弟子打造世界第一台行動佛殿，啟動佛光遍照環島祈福第一站於去年6月15日自台北中正紀念堂圓成起行，第42站抵達花蓮吉安鄉，適逢 南無第三世多杰羌佛佛誕日，也是行動佛殿環島祈福一周年紀念。

佛教正心會15日舉辦慶祝暨護生法會，當日邀請吉安鄉鄉長游淑貞、吉安鄉公所社會課長周澤生、民政課長郭育誠、建設課長吳印浴、國民黨花蓮黨部總幹事陳柏帆、花蓮縣榮譽觀護人協進會理事長曾顯亮及花蓮縣吉安鄉慶豐文化發展協會林彥呈等貴賓參加法會，祈請 南無第三世多杰羌佛 南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、世界和平、一切眾生光明永昌祈福。

法會上貴賓一同恭迎主法上師恆性嘉措仁波且，仁波且於台上向大眾表示，感恩佛陀恩師 南無第三世多杰羌佛，行動佛殿佛光遍照環島祈福這一年來，正如吉安鄉的地名一樣”吉祥平安”，從繁華的台北一路向南經過台中、嘉義、高雄、屏東來到台東、花蓮，行動佛殿所到之處皆舉辦祈福法會，帶領當地信眾及眾弟子們恭誦《佛說阿彌陀經》《金剛經》《藥師經》，禮拜《慈悲藥師寶懺》，從經文中了解法義，衆生是要通過如來法義進入正道修持才能最終解脫，這是我們要抓取的頭等大事。

▲行動佛殿第42站抵花蓮吉安，鄉長游淑貞（右）致詞感謝世界佛教正心會贈愛心物資關懷弱勢家庭，特別頒發感謝狀由該會卓志揚總會長（左）領受。（圖／佛教正心會提供，下同）

世界佛教正心會準備上百箱愛心素食泡麵，發送助弱勢家庭。

6月15日行動佛殿環島祈福一周年，適逢 南無第三世多杰羌佛佛誕日，在吉安舉辦《恭祝 南無第三世多杰羌佛佛誕日暨護生法會》，願將此功德迴向一切六道眾生，也祝願在場的善信大眾平安健康，皈依三寶，修行學佛，共證菩提。

吉安鄉長游淑貞致詞表示，感謝世界佛教正心會的行動佛殿將如來正法帶到吉安，帶來物資關懷當地弱勢家庭，我代表吉安鄉準備感謝狀致贈正心會，將善的種子傳播到後山這塊土地上。

▲行動佛殿第42站抵花蓮吉安，鄉長游淑貞（右）致詞感謝世界佛教正心會贈愛心物資關懷弱勢家庭，特別頒發感謝狀由該會卓志揚總會長（左）領受。（圖／佛教正心會提供，下同）

花蓮縣花漾舞蹈團以蟠桃獻瑞舞蹈祝賀 南無第三世多杰羌佛佛誕日。

法會除了關懷弱勢族群外，更邀請許多當地表演團體一同以舞蹈、音樂樂藝供佛，如：花蓮縣飛炫舞蹈藝術協會、曼波魚爵士樂團、花漾舞蹈樂團、三五胡琴班、愛的力量舞蹈團、揚聲樂團、客家細人仔舞團、花蓮縣吉安鄉慶豐文化發展協會國樂團、歌手潘麗楨、巧克力、二胡王澄宇，還有遠從高雄由劉淑華老師帶領的Joya佛拉明哥藝術中心，精彩的公益慈善藝文演出High翻全場。

行動佛殿環島祈福第42站到花蓮吉安，停留到6月17日上午，下一站於6月21日至24日花蓮市東大門觀光夜市旁停車場，行動佛殿即將進入宜蘭，邀請善信大眾一同參與。

ET快訊
快訊／2020大選不綁公投　另訂8月第4個週六為公投日
年存24萬！30K小資女求救「死薪水買房方法」　網中肯推關鍵

關鍵字：行動,佛殿,42站,吉安,環島,祈福,周年,物資,弱勢,公益,慈善

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拖網「大小通吃」戕害海洋生態　海巡1天取締2艘

行動佛殿第42站到花蓮吉安　環島祈福周年捐物資助弱勢

認同「退步修法、背叛民主」　郭台銘：民進黨再幾月就會下台

基隆「校官眷」空氣飄著檜木香　北台最精采的日式老建築

輕熟女網路尋愛 險遭假美國阿富汗大兵詐財

地勢低窪新營「老榕樹」要搬家　民眾為老樹祈福

梅雨季防颱防淹水　黃偉哲帶頭示範清水溝

自己做不一樣！　「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名

全力防堵秋行軍蟲　屏縣巡查小組巡查7個點未再發現

上百隻獨角仙「蟲聚」　爭食打鬥活生生自然教材

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

「安娜貝爾」又出沒了!!　CHAMPION看VR嚇到癱...

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

拖網「大小通吃」戕害海洋生態　海巡1天取締2艘

行動佛殿第42站到花蓮吉安　環島祈福周年捐物資助弱勢

認同「退步修法、背叛民主」　郭台銘：民進黨再幾月就會下台

基隆「校官眷」空氣飄著檜木香　北台最精采的日式老建築

輕熟女網路尋愛 險遭假美國阿富汗大兵詐財

地勢低窪新營「老榕樹」要搬家　民眾為老樹祈福

梅雨季防颱防淹水　黃偉哲帶頭示範清水溝

自己做不一樣！　「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名

全力防堵秋行軍蟲　屏縣巡查小組巡查7個點未再發現

上百隻獨角仙「蟲聚」　爭食打鬥活生生自然教材

長榮航空勞資協商確定了！敲定6/20登場　「開放媒體進場直播」

浩子又料中！阿翔婚變前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

果然被圍剿！黃智賢臉書「4點PO文」激槓網友：只有台獨有人權

參拜世界最大財神廟　郭台銘：讓2千3百萬人都能賺大錢

台北三溫暖槍殺案　「子彈貫穿泊車組長頭部」兇嫌遭收押

女神天團讓你Men Go Shine　康是美率先搶攻男性彩妝商機

日職／陳冠宇本季第20場出賽　中繼2局飆3K

將強制噴藥！高雄發現首例秋行軍蟲　韓國瑜喊話中央：盡快研擬IPM

海外展店目標成長1.5倍　雅茗全年獲利創高可期

拖網「大小通吃」戕害海洋生態　海巡1天取締2艘

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

女星40歲想當媽　求助人工喊值..

仁人橋完工通車嘉邑行善團第54..

公共場所違規抽菸　內埔警跨局處..

嘉義惡男痛毆稽查員　惹怒縣長

嘉義林管處海岸線種700棵木麻..

朱立倫桃園見面會　氣勢如虹

八卦山數千隻獨角仙交配　來觀賞..

1歲女娃未按時接受疫苗接種　被..

大溪謁陵　韓國瑜要向蔣經國學習

台南永康民宅火警　母子及時逃生

漁電共生太陽能板有毒？　用科學..

新屋區全民健走　欣賞海岸美景

連勝文：沒有非誰不投　重點在團..

獨角仙大群聚　爭食打鬥活教材

更多熱門

相關新聞

新營「老榕樹」要搬家　民眾為老樹祈福

極端氣候隨時來襲，地勢原本就低於路面的新營區嘉芳里鎮安殿，因周邊土地重劃，成為最低窪之處，造成300歲的老榕樹岌岌可危，為因應強降雨積水對老樹健康的影響，農業局經由樹木保護委員會同意，要將老樹搬遷至地勢較高的公園，市長黃偉哲指示要全力妥善保護老樹。

吃O'day元氣滿滿All Day

東森受邀公益論壇分享小天使交流

兩岸公益論壇　廖尚文：自然美700據點能做更多

徵選你心中「環島的100種可能」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

網瘋傳「姊夫睡了女友」鬧婚禮　賓客：八點檔

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面