行動佛殿第42站到花蓮吉安　環島祈福周年捐物資助弱勢

▲行動佛殿第42站抵花蓮吉安，鄉長游淑貞（右）致詞感謝世界佛教正心會贈愛心物資關懷弱勢家庭，特別頒發感謝狀由該會卓志揚總會長（左）領受。（圖／佛教正心會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界佛教正心會指導金剛上師庫頓尊哲雍仲尊者第五世 恆性嘉措仁波且率領弟子打造世界第一台行動佛殿，啟動佛光遍照環島祈福第一站於去年6月15日自台北中正紀念堂圓成起行，第42站抵達花蓮吉安鄉，適逢 南無第三世多杰羌佛佛誕日，也是行動佛殿環島祈福一周年紀念。

佛教正心會15日舉辦慶祝暨護生法會，當日邀請吉安鄉鄉長游淑貞、吉安鄉公所社會課長周澤生、民政課長郭育誠、建設課長吳印浴、國民黨花蓮黨部總幹事陳柏帆、花蓮縣榮譽觀護人協進會理事長曾顯亮及花蓮縣吉安鄉慶豐文化發展協會林彥呈等貴賓參加法會，祈請 南無第三世多杰羌佛 南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安、世界和平、一切眾生光明永昌祈福。

法會上貴賓一同恭迎主法上師恆性嘉措仁波且，仁波且於台上向大眾表示，感恩佛陀恩師 南無第三世多杰羌佛，行動佛殿佛光遍照環島祈福這一年來，正如吉安鄉的地名一樣”吉祥平安”，從繁華的台北一路向南經過台中、嘉義、高雄、屏東來到台東、花蓮，行動佛殿所到之處皆舉辦祈福法會，帶領當地信眾及眾弟子們恭誦《佛說阿彌陀經》《金剛經》《藥師經》，禮拜《慈悲藥師寶懺》，從經文中了解法義，衆生是要通過如來法義進入正道修持才能最終解脫，這是我們要抓取的頭等大事。

▲世界佛教正心會準備上百箱愛心素食泡麵，發送助弱勢家庭。

6月15日行動佛殿環島祈福一周年，適逢 南無第三世多杰羌佛佛誕日，在吉安舉辦《恭祝 南無第三世多杰羌佛佛誕日暨護生法會》，願將此功德迴向一切六道眾生，也祝願在場的善信大眾平安健康，皈依三寶，修行學佛，共證菩提。

吉安鄉長游淑貞致詞表示，感謝世界佛教正心會的行動佛殿將如來正法帶到吉安，帶來物資關懷當地弱勢家庭，我代表吉安鄉準備感謝狀致贈正心會，將善的種子傳播到後山這塊土地上。

▲花蓮縣花漾舞蹈團以蟠桃獻瑞舞蹈祝賀 南無第三世多杰羌佛佛誕日。

法會除了關懷弱勢族群外，更邀請許多當地表演團體一同以舞蹈、音樂樂藝供佛，如：花蓮縣飛炫舞蹈藝術協會、曼波魚爵士樂團、花漾舞蹈樂團、三五胡琴班、愛的力量舞蹈團、揚聲樂團、客家細人仔舞團、花蓮縣吉安鄉慶豐文化發展協會國樂團、歌手潘麗楨、巧克力、二胡王澄宇，還有遠從高雄由劉淑華老師帶領的Joya佛拉明哥藝術中心，精彩的公益慈善藝文演出High翻全場。

行動佛殿環島祈福第42站到花蓮吉安，停留到6月17日上午，下一站於6月21日至24日花蓮市東大門觀光夜市旁停車場，行動佛殿即將進入宜蘭，邀請善信大眾一同參與。