地勢低窪新營「老榕樹」要搬家　民眾為老樹祈福

▲台南市農業局長李朝塘，偕同新營區魏文貴區長、嘉芳里陳慶章里長、鎮安殿管理委員會陳主委及在地居民，向鎮安殿主祀神明神農大帝上香祈求老樹平安。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

極端氣候隨時來襲，地勢原本就低於路面的新營區嘉芳里鎮安殿，因周邊土地重劃，成為最低窪之處，造成300歲的老榕樹岌岌可危，為因應強降雨積水對老樹健康的影響，農業局經由樹木保護委員會同意，要將老樹搬遷至地勢較高的公園，市長黃偉哲指示要全力妥善保護老樹。

農業局表示，此株老榕樹庇蔭當地已300多年，由有250年歷史的鎮安殿管理，專家評估，此處地勢低窪，雨水匯集的結果可能造成樹木根域積水，老樹也因長年受花台圈住，根系已盤根錯節，移植到更好的環境才為上策。

市長黃偉哲為了此珍貴老樹，多次到場關切指示要委善遷移，農業局也本著保護老樹的決心，做足每一個移植前置工作，甚至邀請屏東科技大學的褐根病偵測犬，來偵測是否有危及老樹的病源，所幸偵測結果沒有褐根病源反應。

此珍貴老樹移植計畫，經過台南市樹木保護委員會審查通過，斷根時間從6月拉長到10月，耐心顧好根本，再等新生根系數量足夠之後，才會以全樹冠移植的方式移至廟宇後方公園，藉此提高老榕樹移植存活率。

農業局長李朝塘，６月1７日偕同新營區魏文貴區長、嘉芳里陳慶章里長、鎮安殿管理委員會陳主委、市府同仁及在地居民，向鎮安殿主祀神明神農大帝上香祈求平安，為老榕樹掛上祈福卡。

李朝塘局長表示，老樹與廟宇歷經市容變遷，驗證悠久的人文歷史，祈福卡不僅是祈求老樹搬家順利，更是為受神農大帝庇佑的這塊土地，掛上無限祝福。