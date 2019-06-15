兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

▲第七屆兩岸公益論壇在廈門登場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十一屆海峽論壇「第七屆兩岸公益論壇」15日在福建廈門登場，中國宋慶齡基金會主席王家瑞在開幕式上表示，公益是傳遞愛心、聯接心靈的最好載體，希望兩岸公益人在公益路上攜手合作獻智聚力。東森自然美董事長廖尚文也在「公益聚效」論壇上表示，東森慈善基金會成立近20年，一直從事兩岸公益活動，包含兩岸骨髓捐贈直播、兩岸和平小天使等，未來也將利用自然美在大陸的700多個據點從事更多兩岸公益活動。

▼東森集團、東森自然美董事長廖尚文在論壇上致辭。

論壇開幕式由中國宋慶齡基金會常務副主席杭元祥主持，福建省政協副主席薛衛民、致公黨中央副主席閆小培和台灣中華文化推廣協會理事長趙怡分別致詞。海峽關係協會副會長孫亞夫、中國互聯網發展基金會理事長馬利、福建省政協原副主席李川、中國紅十字基金會理事長郭長江等出席。

中國宋慶齡基金會主席王家瑞在開幕式上指出，公益是傳遞愛心、聯接心靈的最好載體，更是中華民族優秀傳統文化的重要組成部分；要弘揚中華民族優秀文化，凝聚兩岸民心；要深化青年公益平台，共建美好未來；要發揮公益支撐力量，服務兩岸民生；要踐行論壇宗旨，深化融合發展，「希望兩岸公益人在公益路上攜手前進，為兩岸公益交流合作獻智聚力，為促進兩岸全面融合發展貢獻力量。」

▼中國宋慶齡基金會主席王家瑞致辭。

台灣中華文化推廣協會理事長趙怡表示，今年兩岸官方的關係持續降溫，在這個關鍵的時刻，兩岸的民間交流尤其顯得彌足珍貴，以兩岸公益論壇來說，論壇的本質是無關私人利益的，所有參與者不分族群、地域，「兩岸公益論壇不但年年舉辦，而且擴大舉辦，要號召天下能人志士，一起加入我們的行列，共同奮鬥。」

東森自然美董事長廖尚文也在「公益聚效」論壇上表示，東森集團2000年成立東森慈善基金會與東森文化基金會，兩個基金會近20年來一直從事兩岸公益活動，期望能透過海峽論壇、公益論壇上的分享，把公益做得更好。

▼台灣中華文化推廣協會理事長趙怡致辭。

廖尚文提到，東森集團2001年曾與兩岸三地的電視台一起直播兩岸捐贈骨髓的活動；近10年來又與福建廣電共同舉辦「兩岸小天使」交流活動，讓兩岸的小朋友每年互訪，從小建立良好友誼，「我們做公益很重要的是，要取之於社會，用之於社會，同時用心來回饋，從心來出發。」

自然美去年底加入東森集團，廖尚文指出，東森未來的兩岸慈善公益活動，透過自然美的據點，將能更好更深展開，「自然美在大陸有700多個據點，在台灣有200多個據點，未來會成長到3000多個據點，這麼多的據點，是我們從事兩岸公益活動非常好的基礎。」