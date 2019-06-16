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挺韓國瑜破12萬人！網紅算出來了　「最強陸軍」張家班挺雲林女婿

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，主辦單位宣布現場突破12萬人，由外號「神力女超人」的挺韓藍委許淑華壓軸主持。值得一提的是，當地張榮味家族積極動員，縣長張麗善、前立委張嘉郡都到場力挺，要給韓國瑜這位「雲林女婿」最大支持。

韓國瑜15日下午5點多在支持者熱烈簇擁下，與妻子李佳芬一同走向舞台，現場號稱12萬人集結，旗海飄揚，還有支持者看到韓國瑜本人激動落淚，感動得不能自已。對韓粉而言，這裡是韓國瑜的「後頭厝」，意義與凱道、花蓮場次造勢大不相同。

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢，李佳芬致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲李佳芬致詞時忍不住落淚，「看到鄉親站出來，覺得所有委屈抹黑都值得了」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「雲林張家班」掌握全國農漁會系統，基層實力堅強，一直是藍營內部的兵家必爭之地，候選人們無不積極拉攏。過去韓國瑜得以接掌北農，正是獲得張榮味推薦；如今張家班一改過去曖昧態度，在今年5月底表態挺韓，一舉成為韓陣營地方最強的陸軍勢力。

縣長張麗善受訪時說，中華民國一定要走上世界舞台，提高國際知名度，目前只有韓國瑜能翻轉國家，「雲林人疼惜雲林人，（雲林）是韓國瑜的後頭厝，因為雲林女婿就像是雲林的半子。」

不過，PTT八卦版主「四叉貓」到場勘察後，估算活動會場約3萬人，與主辦單位計算有很大出入。他說，「（椅子）滿的話，我們就知道最少有1萬3000人，然後再滿出來的話，我們再來算其他站的地方的平方公尺範圍，推估大概只有3萬人左右。」

當晚，四叉貓在八卦版公布這次的估算結果，意外掀起網友熱議。

▲▼張麗善率議會黨團北上站台，力挺韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲張麗善率議會黨團北上站台，力挺韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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