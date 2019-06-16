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黃光芹再爆「你所不知的韓國瑜」…他寧可負天下人：老王這回不上當

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▲▼韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

▲黃光芹爆料，韓國瑜為了選高雄市長「蹭王（王金平）蹭了5、6次。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹14日在臉書爆料「他不愛高雄」後，隨即被高雄市長韓國瑜回應將蒐證提告；黃光芹15日接著推出《你所不知道的韓國瑜－系列2》，指出韓「寧可負天下人」，就連「政壇不倒翁」王金平都能欺騙，「我看老王這回不上當了，誰技藝高超？誰有錢？還說不定呢！」

黃光芹開頭就舉「曹操刺殺董卓失敗，後投靠世伯呂伯奢，卻因誤判情勢而錯殺眾人」的歷史故事，影射韓國瑜「寧可負天下人」的心態。她說，前立法院院長王金平在國會虎虎生風時，韓國瑜不過是個「彆腳的打仔立委」，「為了選高雄市長，韓前往蹭王、蹭了5、6次，前兩次顧左右而言他，後來既然開了口，老王這個人，就一頭栽進去，出錢出力，不在話下。」

黃光芹表示，王金平這次選總統力求君子之戰卻無法如願，最後選擇以退為進，促成現在的局面，「老王行走江湖，可謂高人高段，當碰上有人扮豬吃老虎，雖不動如山，但心裡有數。日前，他在路竹巧遇韓國瑜，韓以麻將桌作比喻，比了比下家，技藝高超；再指指上家，乃有錢咖，最好與下家合作。」

「我看老王這回不上當了」，黃光芹說，「誰技藝高超？誰有錢？還說不定呢！」

▼黃光芹臉書全文。（圖／翻攝黃光芹臉書）

▲▼ 「你所不知的韓國瑜」第2彈　黃光芹：他寧可負天下人　。（圖／翻攝黃光芹臉書）

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