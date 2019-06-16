討不到登革熱補助！韓國瑜凌晨怒嗆中央：當所有高雄市民都草包

▲韓國瑜深夜臉書發文針對登革熱補助怒嗆中央。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜16日凌晨在臉書發文，針對登革熱防疫的議題，反擊行政院「公文沒來」的說法，怒嗆「現在是看扁我們整個高雄市所有市民都是不懂公務行政運作體系的草包是嗎？」更質疑過去3年在陳菊市府時代，行政院就年年都同意高雄市政府提列核撥補助，「為什麼唯獨今年跟我們要東要西就是不肯同意？」

韓國瑜全文如下：

政院反擊我們高雄市說，公文沒來怎麼補助？

我實在要說，整個中央政府看我韓國瑜一個是草包沒關係，現在是看扁我們整個高雄市所有市民都是不懂公務行政運作體系的草包是嗎？

某報不知道訪問了哪位據說知道很多事情的「行政院知情官員」說，高雄市政府從頭到尾都不曾以公文正式提出補助款的申請。很好，這位知識豐富的「行政院知情官員」知道這麼多事情、居然不知道在公務單位內，尤其是下級對上級單位請求補助款時，基於行政倫理，通常在獲得主管機關同意達成基本共識後，才函送計畫要求補助，否則是一定拿不到任何一毛錢的。（這官員沒考過國家考試？）

我們市府年初就預判今年登革熱疫情可能面臨嚴峻挑戰，需要及早因應擴大防疫強度，因此在2月19日以及 5月21日兩次的行政院重要蚊媒傳染病防治會議上都有提出疫情分析及需求請求補助，但是，中央都不同意、不同意！因此我才會特別在出席行政院會時提出需求，希望經院長同意支持，衛生局隔日才能立即函送計畫爭取補助款。

這邊，我也想請各方有識之士評評理，過去三年，市政府只需透過管道取得共識，行政院就年年都同意高雄市政府提列核撥補助，為什麼唯獨今年跟我們要東要西就是不肯同意？甚至，事後才來說我們「表格簡陋」？（為什麼？為什麼？到底為什麼？因為今年登革熱疫情不嚴重？！）這到底是什麼樣的主政者心態？

然後，又要汙衊我們高雄市政府，「前兩年陳菊都獲得1500多萬的補助…，韓國瑜一開口就要了5300萬？」為什麼韓國瑜這麼貪心？十萬個為什麼的答案就是我給大家看一個「簡陋的表格」：

年度 公文申請時間 申請金額 核定時間 補助金額

105 4/20 73,510,000 105/4/27 7,000,000

6/8 189,611,801 105/9/7 45,000,000

106 3/24 73,808,800 106/5/23 16,141,000

107 3/26 52,997,848 107/8/15 15,243,000

我們就是依循前例申請補助，申請金額並沒有比前三年多，請問行政院到底是為什麼要這樣卡我們？

我認為，防疫視同作戰，我懇請中央不要再因人設事，必須以高雄市民健康福祉為至要，即刻撥款，不要再玩這些行政關卡、文字遊戲。

#防疫視同作戰

#不想再玩文字遊戲

#白花花的銀子是救命錢

▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／翻攝自蘇貞昌Facebook）



行政院長蘇貞昌日前在臉書上，公布行政院會的影片，針對高雄市登革熱疫情表示，中央一定全力支持防疫，6月4號就主動由疾管署通知高雄，高雄也是由衛生局通知回覆還要再1070萬，「我們如數就在6月6號照撥，如果還有不足，我們再繼續支持高雄市」。