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影／韓國瑜「拒絕一國兩制」：Over My Dead Body　網正反開戰了

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜15日在雲林造勢時聲明，中華民國有自己的國號、憲法，接受一國兩制的言論屬於「胡說八道」，絕對不會在台灣這個土地實現。網友看完後意見不一，有人表示，「上次說粉身碎骨，這次說 over my dead body，完全是綜藝咖來著」；不過，也有人認為，「2020選庶民總統救台灣，台灣安全，人民有錢，台灣加油」。

韓國瑜指出，香港政府的事件轟動世界，反送中條款的凍結讓103萬香港人走上街頭，「這個香港問題，引發台灣跟世界的關注。我們可以瞭解到，現在香港政府，完全沒有跟人民傾聽、沒有了解到香港人民的感受。」

韓國瑜提到，政府若不傾聽民意，會引發相當可怕的事情，「甚至有人在網路上不停地講，『今日香港，明日台灣』。」他表明，中華民國「有自己的國號、有自己的憲法、有完整的國格、有人民、有土地、有關稅、完完整整從1911年，現在治權在台、澎、金、馬。」

韓國瑜強調，自己絕對會「捍衛中華民國」，網路謠傳「韓國瑜接受一國兩制」的說法完全是胡說八道，「台灣人民怎麼可能接受香港、澳門的一國兩制。絕對不可能。」

▼韓國瑜指出，若他能夠擔任中華民國領導人，絕對不會接受一國兩制。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「所有在座的鄉親信任我。」韓國瑜指說，「對於所有抹黑、抹紅韓國瑜的（人），我再說一遍，台灣絕對不能實施一國兩制，台灣人民沒有辦法接受」。他再次強調，如果他有機會領導中華民國，「一國兩制」就絕對不可能在台灣發生，除非「Over my dead body」。

對於韓國瑜「拒絕接受一國兩制」的說法，網友看法不一。有人指出，「先做好4年高雄市長」，「如果這4年你真的是大家期望的那塊料，保證下次參選總統你一定高票當選。如果不是那你只不過是過往雲煙，而如今搞得背信高雄人民，言行不一（話說太滿）」、「上次說粉身碎骨，這次說Over my dead body，完全是綜藝咖來著」、「凡事都慢半拍、看完風向才開始喊口號，當什麼領導人」。

但也有人認為力挺韓，「以為韓國瑜只是嘴巴執政？那麼總統府、行政院的嘴巴又是如何？嘴巴能鋪路133條？能修好多年壞掉路燈？能招商賣農漁產品？能清水溝，使原本下雨積水不退獲得改善？」、「2020選庶民總統救台灣，台灣安全，人民有錢，台灣加油」、「唯一支持韓國瑜」、「挺韓到底！❤️下一場！台中見」。

▼韓國瑜雲林斗六造勢，主辦單位預估參加者超過10萬人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜雲林斗六造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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關鍵字：韓國瑜,反送中遊行,逃犯條例,2020大選,一國兩制,香港,中華民國,九二共識

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