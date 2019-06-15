酸韓郭？朱立倫撿到槍：太多造勢或鋪天蓋地媒體廣告不妥





▲朱立倫走訪社會住宅。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市前市長朱立倫15日赴中和秀峰青年社會宅時，被問到高雄市長韓國瑜雲林造勢活動，朱表示，祝福韓國瑜，但也質疑，很多事情要適可而止，初選太多勞民傷財的造勢或鋪天蓋地的媒體廣告，都不妥。

談到韓國瑜造勢，朱立倫表示，每個人選擇不同，他還是表示祝福，但現在只是黨內初選，他並不願意做勞民傷財的事情，也不希望造成黨內對立，很多事情是大家考量不同，但也應該適可而止，太多的造勢活動，或是鋪天蓋地龐大的媒體廣告，都不是在初選階段最適當、最應該做的事情。



鴻海集團董事長郭台銘日前推出第一支競選電視廣告，主打「對手的優點」，在電視與廣播媒體密集播出；韓國瑜日前接連在台北凱道、花蓮及雲林等地周末造勢，朱立倫說法備受關注。

朱立倫提到，自己下周一也要前往雲林參與很多活動，都是以公益及關心農漁民行程為主，雲林縣長張麗善也會親自陪同。

對於韓國瑜近期幾次的口誤頻被砲轟，朱立倫認為，既然是口誤，承認錯誤就好，但對於自己黨內同志就不能有口誤，應該支持、尊重自己的同志，可以口誤，但絕不能「心誤」，不要惡言相向、惡意相對。

朱立倫呼籲，非誰不投或是誰不投，是國民黨內最大的危機，每一位候選人在黨內初選為求勝選，做的每一件事情，若是造成非誰不投或是誰不投，2020就準備拱手讓人。

對於民進黨初選已結束，反觀國民黨連初選規則都尚未定案，朱立倫直言，不是他擔不擔心的問題，而是藍軍所有支持者都憂心忡忡，大家不用粉飾太平，也不要每天說好話，彷彿都沒有問題。

另外，針對館長與立委黃國昌發起反中媒大遊行，是否前往參與，朱立倫回應，他已多次表達堅定立場，支持香港反送中，也全力支持香港對於自由、民主、人權的追求，但是台灣是言論自由社會，不管特定媒體的言論偏向哪一方，不能因為其主張台獨或是傾中，就表達抗議甚至激烈手段。

朱立倫強調，「傾中賣台」與「台獨害台」都絕不可行，但他會堅定維護每一個人與媒體的言論自由。