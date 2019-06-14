中美貿易戰　王金平：若我當總統會在採購、製造、市場三面向做出改變

▲王金平14日出席中華民國工業協進會員代表大會致詞。（圖／王辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平14日出席中華民國工業協進會員代表大會致詞時表示，中美貿易戰影響很大，政府要趕緊研擬策略，「如果我來當總統一定會在採購、製造、市場三面向做出改變」，包括由集中走向分散、從單一化成多元、固定轉為浮動，並教育廠商如何因應多變的情勢。

王金平指出，中美貿易戰已經轉型為科技戰、思想戰、國際戰、貨幣戰，現在美國加入懲罰性關稅，原本在大陸投資的台商轉而到東南亞，有些則是回來台灣，但問題是有沒有足夠的工業用地。

王金平說，他雖然不參加初選，但仍然勤走基層，為了翻轉中華民國政權繼續努力，而且台灣面臨不斷內耗、社會不和諧的困境，朝野應坐下來想辦法解決。蔡政府執政以來，因為不承認九二共識，外交一直受大陸阻礙，2年多來與五個國家斷交，國際衛生大會也無法參加，台灣在國際上情勢越來越險峻。

王金平表示，在雙邊貿易協定部分，馬政府執政時與新加坡和紐西蘭簽署「台星經濟夥伴協議」和「台澎金馬個別關稅領域與紐西蘭經濟合作協定」，卸任前包括菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、澳洲、智利都有所進展，但蔡政府上台後一個影子都沒有，讓台灣在世界經濟舞台上無法獲得公平競爭，外資也不來台灣投資。

王金平說，只要國內與兩岸問題能處理好，憑台灣人民的聰明、勤苦耐勞、50年拚經濟的經驗、累積的資本、培育的人才、應用的技術以及開拓的世界市場等，台灣經濟自然會發展，台灣錢淹腳目時代一定會再到來。