　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文自比勝選是靠政績　朱立倫：辣台妹吃乾抹淨還要說？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文在民進黨內初選中勝出，前新北市長朱立倫說「蔡總統將是國民黨最難打的對手」因為她將動用所有行政資源，蔡英文則回應她會用政績而非資源。朱立倫14日再嗆，「辣台妹吃乾抹淨還要說？」。

對此，朱立倫14日下午參訪嘉義故宮南院時受訪回應，蔡總統對於外界質疑她「動用行政資源」的認知，不論是與賴院長或全民的認知，真的有很大的落差，「蔡英文吃乾抹淨以後，再說她是用政績取勝，真的是辣台妹！」

朱立倫說，蔡總統不如問問自己，如果政績真的如她自以為的這麼好，身為她的閣揆的賴清德又怎麼會跳出來跟她對衝呢？民進黨初選過程會殺得這麼慘嗎？

朱立倫上午自民雄搭台鐵到水上，體驗通勤族甘苦，並到鹿草鄉食堂和老人家共餐，中午則前往海區東石鄉，在先天宮參拜後，至東石港漁市體驗漁獲拍賣，下午參訪故宮南院。

故宮南院於2015年風光啟用，當年政府大成本投入79億建造，然如今即使祭出休假日免門票入場優惠，參觀人數依舊年年遞減，2016年參觀人數147萬，至2018年參觀人次砍半，僅剩寥寥76萬。

對此，朱立倫表示，故宮南院是國家重要的資產，目前的國際知名度及到訪人數均亟需大幅提升，包括博物館本身及覽展品的定位思考，以及帶動周邊觀光旅遊動能部分，都得再加強。

朱立倫說，其實故宮南院至高鐵站非常方便，而整個嘉義地區的觀光旅遊發展潛力深厚，應該整合包括傳統大家愛去的阿里山等景點，加上故宮南院、週邊糖廠文化，以及地方創生文化等，讓更多國際觀光客走進嘉義、走進南台灣。故宮不但是北故宮的延伸，它的定位可以更為擴大，至少要看到更多具有台灣特色的中華文化，以及台灣在整個世界文化中，扮演的重要地位。

ET快訊
林書豪NBA奪冠被狂酸！球迷罵到周杰倫IG　本尊「直接回槓」
獨／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」！謝忻淪犧牲品
媽媽不在了…又驚見爸死在垃圾堆！16歲女兒求醫：再救30分鐘
香港立法會宣布：17、18日無議程　19、20日召開會議

關鍵字：朱立倫,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北通報4例秋行軍蟲　侯友宜秒衝金山視察：全面加強防堵！

5參選人民調前最後衝刺 首場政見會6/25高雄登場

中美貿易戰　王金平：若我當總統會在採購、製造、市場三面向做出改變

民進黨開始團結　王金平：我們還在「比武招親」沒死也半條命！

影／黨章刪除「總統兼任黨主席」？吳敦義：我每個月借錢有什麼好享受的

蔡英文已經出線　吳敦義：國民黨5、6個候選人最後會結束意見分歧

獨／拋棄共識決！藍營初選民調公司出爐　挺韓「艾普羅」遭剔除

反送中抗議延燒　國民黨：不認同港府用暴力方式處理群眾運動

反送中抗議延燒　國民黨：不認同港府用暴力方式處理群眾運動

蔡英文代表民進黨挑戰2020連任　國民黨：比賴清德好打

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

蔡英文自比勝選是靠政績　朱立倫：辣台妹吃乾抹淨還要說？

快訊／17、18日無議程！港立法會秘書處：19、20日將召開會議

韓粉屏東造勢喊卡　前高市社會局長葉壽山：韓國瑜參加政見會

郭台銘拜訪台南市議會國民黨團　大受員工歡迎「好像在追星」

郭台銘訪台南蘭花業　籲「再認幾個月」他會幫助大家

蔡英文肯定桃警成功化解挾持人質案　是人民心目中英雄

郭台銘訪台南市議會　郭信良：請郭董多投資台南

吳敦義登陸遭擋　周繼祥開砲：很快政黨就要輪替

扁「打死不信」批初選民調　王浩宇：可以不要再鬧了嗎

「黑白雙豹」走入歷史！　國軍公發布鞋改穿日系品牌

日職／札幌巨蛋首轟致勝　王柏融激動捶打胸口

死不認錯！要他「說對不起難到爆」星座男Top6　另一半上榜沒？

《死侍2》1個畫面洩密！早已公開《X戰警：黑鳳凰》結局

中職／控球出現問題無關疲勞　張竣龍：爭冠期間壓力大

補教名師呂捷鬼門關走一圈　腦膜炎住院16天險喪命

張若凡演技爆棚　苦求鄭可強「我們結婚好不好」超入戲

台大生辦「反送中之夜」500人集結　林飛帆：現在是香港最危險的時刻

日職／開轟英雄訪問再秀日語　王柏融：全壘打意義重大

接掌2年…台糖董座黃育徵請辭「內部公開信」曝光！最大地主傳是他回鍋

古天樂爆砸2億入手豪華遊艇！　原因曝光超浪漫「都是為了媽媽」

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

帶職選總統　韓國瑜：總部會放高..

韓國瑜夫婦存款18年增加430..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

香港＝明日台灣？韓：我們是中華..

韓國瑜造勢交管　雲林鄉親蓋千樓..

蔡初選民調勝三方　扁打死不相信

議員衝到港大宿舍！校方證實2宿..

恭喜完小英　柯P稱賴清德「好可..

沈富雄預言：王金平將帶「齊天大..

財產多選舉補助款拿110萬做公..

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

獨／拋棄共識決！藍初選挺韓民調..

財產增4千多萬元韓：政黨補助款

館長籲623「穿白衣」上凱道

更多熱門

相關新聞

【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

香港的反送中示威，更像是壓倒駱駝的最後一根稻草，徹底地把原本遊移不定的選民，堅定地推向維持台灣主權現狀的蔡陣營。

扁批初選民調　王浩宇：不要鬧了

蔡英文應要感謝香港「反送中」

「韓郭裂」是「蔡賴合」的最佳催化劑

早知小英勝出？　郭台銘：我有大數據

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面