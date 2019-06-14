蔡英文自比勝選是靠政績　朱立倫：辣台妹吃乾抹淨還要說？





▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文在民進黨內初選中勝出，前新北市長朱立倫說「蔡總統將是國民黨最難打的對手」因為她將動用所有行政資源，蔡英文則回應她會用政績而非資源。朱立倫14日再嗆，「辣台妹吃乾抹淨還要說？」。

對此，朱立倫14日下午參訪嘉義故宮南院時受訪回應，蔡總統對於外界質疑她「動用行政資源」的認知，不論是與賴院長或全民的認知，真的有很大的落差，「蔡英文吃乾抹淨以後，再說她是用政績取勝，真的是辣台妹！」

朱立倫說，蔡總統不如問問自己，如果政績真的如她自以為的這麼好，身為她的閣揆的賴清德又怎麼會跳出來跟她對衝呢？民進黨初選過程會殺得這麼慘嗎？

朱立倫上午自民雄搭台鐵到水上，體驗通勤族甘苦，並到鹿草鄉食堂和老人家共餐，中午則前往海區東石鄉，在先天宮參拜後，至東石港漁市體驗漁獲拍賣，下午參訪故宮南院。

故宮南院於2015年風光啟用，當年政府大成本投入79億建造，然如今即使祭出休假日免門票入場優惠，參觀人數依舊年年遞減，2016年參觀人數147萬，至2018年參觀人次砍半，僅剩寥寥76萬。

對此，朱立倫表示，故宮南院是國家重要的資產，目前的國際知名度及到訪人數均亟需大幅提升，包括博物館本身及覽展品的定位思考，以及帶動周邊觀光旅遊動能部分，都得再加強。

朱立倫說，其實故宮南院至高鐵站非常方便，而整個嘉義地區的觀光旅遊發展潛力深厚，應該整合包括傳統大家愛去的阿里山等景點，加上故宮南院、週邊糖廠文化，以及地方創生文化等，讓更多國際觀光客走進嘉義、走進南台灣。故宮不但是北故宮的延伸，它的定位可以更為擴大，至少要看到更多具有台灣特色的中華文化，以及台灣在整個世界文化中，扮演的重要地位。