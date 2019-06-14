新北通報4例秋行軍蟲　侯友宜秒衝金山視察：全面加強防堵！





▲侯友宜金山視察。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市農業局於108年6月14日接獲通報4例疑似秋行軍蟲送鑑定，金山中角一處玉米田下午2時確認是秋行軍蟲，新北市長侯友宜聞訊後3點半就抵達現場視察，要求各區全面防堵，並呼籲農民損失不必擔心，會負起賠償責仼。

侯友宜表示，新北市有通報4例，目前已經確認1例，已通報各區公所加強防堵，金山是第一個確認秋行軍蟲的區，要挖地3公尺掩埋，進行噴藥等銷毀，並要把範圍隔離出來，避免擴散，今天就要完成。

侯友宜表示，為防止影響鄰近農田，該區立即採取封鎖管制措施，並實施就地銷毀掩埋，後續依照標準提供農友農作物補償，提醒民眾發現疑似有秋行軍蟲時要立即通報，即時消滅處理，另新北市政府業於108年6月13日召開「秋行軍蟲監控處理小組第一次會議」，要求各局處、各區公所、農會加強監控。

農業局於108年6月14日上午分別獲報金山區一處田區的玉米葉子上發現數隻疑似秋行軍蟲蟲體，農業局接獲通報後立即將照片提供予防檢局，經桃園改良場鑑定後確定為秋行軍蟲，農業局於現場拉起封鎖線，由侯市長坐鎮現場啟動緊急防治作業，辦理現地掩埋銷毀作業。

新北市府13日舉行秋行軍蟲監控處理小組第一次會議。依農委會防檢局資料顯示，自8日國內接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場案例，陸續於宜蘭頭城、嘉義義竹皆有確認案例，新北市目前沒有發現秋行軍蟲案例，但為提早防範。

侯友宜表示，面對秋行軍蟲這種外來新型態危害，請各單位務必加強宣導，民間、政府一起並肩作戰，掌握疫情有效的瞭解，才能夠有效防範。

侯友宜說，其中針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點，請各單位及公所、農會加強向民眾、農友宣導。

農業局表示，新北市水稻面積約156公頃，主要栽種於鶯歌、金山、淡水等區。食用玉米115公頃，主要栽種於淡水、三芝、樹林等區。新北市已成立秋行軍蟲監控處理小組，針對高風險地區進行監控，並完成處理作業相關整備工作。

秋行軍蟲來勢洶洶，依照農委會防檢局資料顯示，自6月8日國內接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場案例，陸續於宜蘭頭城、嘉義義竹皆有確認案例。儘管新北市目前沒有發現秋行軍蟲案例，為提早防範，今日邀集農業、環保、衛生、消防、警察、教育等相關局處及29區公所、25家農會召開第一次防疫工作會議。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜金山視察。（圖／新北市府提供）