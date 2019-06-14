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影／黨章刪除「總統兼任黨主席」？吳敦義：我每個月借錢有什麼好享受的

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記者羅婉庭／台北報導

民進黨確定由總統蔡英文出線角逐2020總統大位，對於藍營連初選規則迄今尚未確定，國民黨主席吳敦義14日表示，去年22個縣市裡有15個是國民黨當選，民心歸向對藍營有期待，黨要做得更好，若不夠理想的，一定要全力提升。

▲國民黨主席吳敦義受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義受訪。（圖／記者林敬旻攝）

有關藍營初選遭基層與泛藍民眾批評內耗、互打，認為如此下去2020勝選機率不高，吳敦義回應表示，民進黨只有兩個選人，國民黨競爭很激烈但沒有內耗的問題，5、6個候選人最後也是會結束意見分歧，初選完成就會全力以赴，不管執政、在野黨，最重要的是對執政成績的肯定到什麼程度。

吳敦義說，任何一個執政黨要做到四件事情，一、要有效率且忠於國家、忠於人民。二、拚經濟很重要，繁榮、均富的經濟才能讓民眾有比較好的生活。三、打造和諧、公益的社會，性別、行業、世代間彼此尊重，治安良好。四、和平穩定發展的兩岸關係。以上是國民黨努力追求的目標，照過去執政狀況，去年九合一在22個縣市裡有15個是國民黨候選人當選，民心歸向對藍營有期待，黨要做得更好，若不夠理想的一定要全力提升，獲得人民支持。

對於國民黨將於7月28日召開全代會，有黨代表計畫連署準備提案，建議刪除黨章「總統兼任黨主席」條文，以及外界認為修改黨章是「吳主席保衛戰」等說法，吳敦義則表示，「我不必保衛，每個月都要借錢有什麼好享受的，這是責任，承擔是我的光榮，卸下重擔是我的輕鬆」，全力爭取候選人當選，才能把國民黨的主張、政見才能夠實現。對於是否同時擔任黨主席，不是一個議題，重要的是重返執政。

據了解，黨代表連署要在全代會的提案中建議刪除102年修正黨章第17條第6項「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席，卸任總統時亦同免兼任之，不適用本條相關選舉產生及任期之規定。新任主席就職，原任主席之任期同時屆滿」，恢復102年以前的條文，使黨章更加完整。任主席之任期同時屆滿」，恢復102年以前的條文，使黨章更加完整。

黨代表提案認為，黨章要可長可久，具穩定性，其中總統兼任黨主席的條文有不可掌握的變數。提案認為，總統若要擔任黨主席，就參加主席選舉，此時除有民意基礎之外更具有黨意基礎，更可落實當年修法時的黨輔政，黨政密合的精神。

對此，吳敦義表示，他沒有什麼意見，黨的候選人當選最重要，要不要兼任主席就是見仁見智，現在重要的事情，是看到國人受到民進黨治理狀況不理想，國民黨重要目標是要有比（比民進黨）更好的思考，爭取2020重返執政。

▲國民黨主席吳敦義出席黨內婦女志工大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義出席黨內婦女志工大會。（圖／記者林敬旻攝）

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