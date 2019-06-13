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反送中抗議延燒　國民黨：不認同港府用暴力方式處理群眾運動

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▲▼香港反送中示威，示威者路障後方聚集，有人投擲燃燒物。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中示威，示威者路障後方聚集，有人投擲燃燒物。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅婉庭／台北報導

針對香港「逃犯條例」修法所引發的群眾事件，國民黨13日指出，不認同港府用暴力方式處理群眾運動，亦反對採取激烈手段驅離民眾，呼籲港府應加強與民眾溝通，體恤民眾心中的疑慮及瞭解民眾的訴求。

香港爆發百萬港人上街抗議行動，主訴求為港府撤回「逃犯條例」修正草案，但港府態度強硬，並在12日採取強硬手段，雙方因此爆發流血衝突。

國民黨表示，港府應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。對此事件，黨主席吳敦義發表聲明，從香港近日「反送中運動」發生，且越演越烈，就知道中國大陸對港澳連實施所謂「一國兩制」都是虛言。

吳敦義說，中華民國是林覺民等千千萬萬海內外愛國志士拋頭顱、灑熱血，前仆後繼，犧牲生命，才能推翻滿清，締造民有、民治、民享的中華民國。盼全黨同志，全國同胞，珍惜愛護自由、民主、法治的中華民國，在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

▲▼香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透）

▲香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透）

▲▼香港反送中示威，警方已催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中示威，警方已催淚瓦斯等武器驅離群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中遊行,反逃犯條例遊行。（圖／讀者提供）

▲香港反送中遊行當天場景。（圖／讀者提供）

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關鍵字：粵港澳要聞,香港反送中,逃犯條例,吳敦義,國民黨

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