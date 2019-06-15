民進黨傻眼！胡幼偉擬「夢幻劇本」　國民黨非常手段來了

▲韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨初選結束，確定由總統蔡英文代表出征2020大選，而國民黨尚未定調。對此，前行政院發言人胡幼偉表示，「面對民進黨這個特殊敵人，國民黨要贏，一定要有非常時期的非常手段」。

胡幼偉14日在臉書表示，高雄市長韓國瑜最能吸收基層工農群眾選票，沒有黨外這些地氣族庶民票，鴻海董事長郭台銘「就算能贏初選，也贏不了大選」，因此，他建議郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋共同召開記者會，宣佈放棄和韓國瑜競爭，並呼籲國民黨團結，由黨中央徵召韓國瑜為總統候選人，「每人交的五百萬兩銀子，不退回，統一用做大兵團競選經費。」

胡幼偉指出，前行政院長張善政要整合進來，「不要讓他在外面搞，變成獨立參選人」，此外，黨的智庫裡立刻成立「作戰指揮中心」，由吳敦義擔任總指揮，下轄戰情組，負責做民調及分析民調變化；「傳播組」負責新聞發佈與回應，候選人演講稿撰寫、電視辯論準備、以及網路作戰宣傳；「動員組」負責全台及外島各類選民聯繫與動員；「策略組」負責競選論述策略的擬訂與調整。

胡幼偉提到，韓國瑜帶職參選，還要主持高雄市政，就不要再設立競選總部，一切作戰事宜，由「作戰指揮中心」負責執行相關任務，「老韓假日時，配合出場宣傳即可」；而郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中和張善政，「誰要當副總統候選人，誰勝選後要坐什麼位子，自己去喬，喬好就好。反正都是人才，坐什麼位子，都是為人民服務嘛！」

胡幼偉還說，屆時記者會一開，全世界震驚，「島內不少藍民感動落淚，新聞媒體炸了鍋，所有人不敢相信國民黨竟然能有這種覺悟，新聞連炒數個月。海外華僑興奮到爆。民進黨整個傻眼。2020總統大選提前結束，國民黨獲勝，老韓成為中華民國第一位庶民總統。但他不能獨享大權，國民黨進入黨內分權共治時代。」

胡幼偉貼文一出，網友紛紛留言，「超級讚！」、「理想很豐滿，現實很骨感」、「夢幻系的劇本」、「非常贊同，如此國民黨才能穩住收回江山」、「有夢最美」。