郭台銘訪台南蘭花業　籲「再認幾個月」他會幫助大家

▲郭台銘台南首站，到後壁蘭花生物科技園區，親自動手操作種植苗株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，6月14日南下台南，拜訪台南當地產業，瞭解地方的困難，郭台銘認為台南的基底厚實，擁有強大的工業半導、全世界最好的亞洲蔬菜中心，就連紡織業都相當亮眼，未來他要組「國家隊打世界盃」，台南將會扮演重要的角色。

郭台銘14日上午台南首站，來到後壁蘭花生物科技園區，參觀溫室和瞭解蘭花生產的狀況，親自動手操作種植苗株；郭台銘強調不論走到哪裡，都要實地動手做，親自去瞭解，蘭花業者向郭台銘表示，種植蘭花最大的成本在於株苗種植，如果可以全自動化可大幅降低成本。

郭台銘說，再忍幾個月他選上總統會有解方幫助大家自動化，現階段鄉親們也可以請問蔡英文總統拿得出方法嗎？郭台銘於現場與業界人士互動熱絡，讓到場的人士都驚呼郭董真的好親民，紛紛熱情要求合影留念，並相挺郭台銘選總統，拚經濟救台灣。

郭台銘另強調拼經濟要有實質行動和決策，尤其面對堪稱蘭花生產國的台灣，年年出口量下降，郭台銘呼籲蔡政府必須瞭解百行百業所面臨的問題，要有遇見問題和解決問題的能力。並且再次強調國家要簽訂FTA才有可能在未來走向更廣的國際的舞台。

緊接著拜訪台南市議會，並和議長郭信良與16位國民黨及無黨籍議員們交換意見，了解台南在地問題，與地方民代互動良好，郭台銘也詳實記錄及回答議員提出的各個問題，並提出他的看法，郭台銘認為世界各國的走向，早已是政治走向經濟，經濟走向科技，只有要一個完全懂經濟的總統，台南會是未來發展科技的重鎮，從傳產升級、科技轉型開始，並一路延伸到高雄，將成為產業吸引走廊，