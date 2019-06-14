郭台銘拜訪台南市議會國民黨團　大受員工歡迎「好像在追星」

▲郭台銘來到台南市議會國民黨團，感受到黨團市議員及議會員工熱情的歡迎。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，6月14日下午來到台南市議會國民黨團，感受到10多位國民黨市議員熱情歡迎，郭董打趣說，以前都以為台南只有謝龍介一位議員，沒想到受到國民黨團議員歡迎，聞風而至的議會員工，也人人拿著手機搶著跟郭董拍照、握手、簽名，議會成了小型偶像見面會！

台南6月14日上午仍下著大雨，郭台銘董事長行程滿滿，一早郭台銘董事長就在國民黨團書記長台南市議員蔡育輝、王家貞陪同下，走訪台南市後壁區蘭花生物科技園區與業者座談，郭董強調希望農業能工業化，工業能科技化，鴻海的AI機器人能前來協助，且無償提供合作技術。

進入台南市議會，郭台銘感受到台南滿滿的熱情，國民黨議員們在大門迎接，台南市議會員工更是蜂擁到大門，大家搶著拍照和握手，有些員工排隊一握、二握、三握，瘋狂的狀況好像在追星。

郭董拜會台南市議會議長郭信良並與台南市議員和媒體座談，他指出台南是文化、經濟、教育和科技重心，在他心中，更是「重中之重」，以後他會常來台南。

郭董表示，經濟是未來台灣發展重點，台灣產業界以往有六缺，其實還有第七缺，就是「缺一位真正懂經濟的領導人」，因為在蔡英文執政之下，國家目前最大的問題就是經濟，若他當選將籌組「台灣隊一起打世界盃」，郭董強調「在經濟上，只要選我就對了！」。

郭董14日下午在台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑、林燕祝、王家貞、洪玉鳳、許至椿陪同前往天壇參香，並到安平享受台南小吃，接著轉往南科，郭台銘15日將前往南區探視老人會館，關心台灣高齡化社會問題，晚上也將前往花園夜市，跟年輕人博感情。