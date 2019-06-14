　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘拜訪台南市議會國民黨團　大受員工歡迎「好像在追星」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭台銘來到台南市議會國民黨團，感受到黨團市議員及議會員工熱情的歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭台銘來到台南市議會國民黨團，感受到黨團市議員及議會員工熱情的歡迎。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，6月14日下午來到台南市議會國民黨團，感受到10多位國民黨市議員熱情歡迎，郭董打趣說，以前都以為台南只有謝龍介一位議員，沒想到受到國民黨團議員歡迎，聞風而至的議會員工，也人人拿著手機搶著跟郭董拍照、握手、簽名，議會成了小型偶像見面會！

台南6月14日上午仍下著大雨，郭台銘董事長行程滿滿，一早郭台銘董事長就在國民黨團書記長台南市議員蔡育輝、王家貞陪同下，走訪台南市後壁區蘭花生物科技園區與業者座談，郭董強調希望農業能工業化，工業能科技化，鴻海的AI機器人能前來協助，且無償提供合作技術。

▲郭台銘來到台南市議會國民黨團，感受到黨團市議員及議會員工熱情的歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

進入台南市議會，郭台銘感受到台南滿滿的熱情，國民黨議員們在大門迎接，台南市議會員工更是蜂擁到大門，大家搶著拍照和握手，有些員工排隊一握、二握、三握，瘋狂的狀況好像在追星。

郭董拜會台南市議會議長郭信良並與台南市議員和媒體座談，他指出台南是文化、經濟、教育和科技重心，在他心中，更是「重中之重」，以後他會常來台南。　

郭董表示，經濟是未來台灣發展重點，台灣產業界以往有六缺，其實還有第七缺，就是「缺一位真正懂經濟的領導人」，因為在蔡英文執政之下，國家目前最大的問題就是經濟，若他當選將籌組「台灣隊一起打世界盃」，郭董強調「在經濟上，只要選我就對了！」。

郭董14日下午在台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑、林燕祝、王家貞、洪玉鳳、許至椿陪同前往天壇參香，並到安平享受台南小吃，接著轉往南科，郭台銘15日將前往南區探視老人會館，關心台灣高齡化社會問題，晚上也將前往花園夜市，跟年輕人博感情。

ET快訊
28歲女歌手「口鼻爆血」搶救3天驟逝　粉絲驚：剛剛才看到她發
10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩
「隔空放閃謝忻」PO文狂挖不完！阿翔被轟2天…悄悄關IG

關鍵字：郭台銘,台南市,議會,國民黨團,追星,2020大選,總統初選,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／17、18日無議程！港立法會秘書處：19、20日將召開會議

韓粉屏東造勢喊卡　前高市社會局長葉壽山：韓國瑜參加政見會

郭台銘拜訪台南市議會國民黨團　大受員工歡迎「好像在追星」

郭台銘訪台南蘭花業　籲「再認幾個月」他會幫助大家

蔡英文肯定桃警成功化解挾持人質案　是人民心目中英雄

郭台銘訪台南市議會　郭信良：請郭董多投資台南

吳敦義登陸遭擋　周繼祥開砲：很快政黨就要輪替

扁「打死不信」批初選民調　王浩宇：可以不要再鬧了嗎

「黑白雙豹」走入歷史！　國軍公發布鞋改穿日系品牌

【兩岸在我家】我的媽媽不一樣！韻律體操姊妹花以陸配母為榮

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

快訊／17、18日無議程！港立法會秘書處：19、20日將召開會議

韓粉屏東造勢喊卡　前高市社會局長葉壽山：韓國瑜參加政見會

郭台銘拜訪台南市議會國民黨團　大受員工歡迎「好像在追星」

郭台銘訪台南蘭花業　籲「再認幾個月」他會幫助大家

蔡英文肯定桃警成功化解挾持人質案　是人民心目中英雄

郭台銘訪台南市議會　郭信良：請郭董多投資台南

吳敦義登陸遭擋　周繼祥開砲：很快政黨就要輪替

扁「打死不信」批初選民調　王浩宇：可以不要再鬧了嗎

「黑白雙豹」走入歷史！　國軍公發布鞋改穿日系品牌

【兩岸在我家】我的媽媽不一樣！韻律體操姊妹花以陸配母為榮

日職／王柏融7下開轟2分砲超前　在札幌巨蛋個人首轟

【爸媽看過來】小孩挑食怎麼辦？四招教你改善孩子的飲食習慣

出發前用機票換抗空汙神器「小d」！空姐出國必備，敏感話題抗敏防護一把罩！

新高！證交所配息3元　完成董監改選　

張智霖讚老婆袁詠儀聰明　「全佔用我的錶」

小S狂粉「追星成功」！　請到偶像幫錄宣傳片…楊子儀也驚呆：太神了

中職／味全龍回來了　黃平洋盼喚回老球迷、催生第6隊

不斷更新／莊駿凱失誤送分　2局結束Lamigo4：1統一

引進信義區唯一電影巨幕　A13遠百10月底登場

憶賀一航暖舉「很像自己的爸」　孫淑媚哽咽淚崩攝影棚

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

帶職選總統　韓國瑜：總部會放高..

韓國瑜夫婦存款18年增加430..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

香港＝明日台灣？韓：我們是中華..

蔡初選民調勝三方　扁打死不相信

議員衝到港大宿舍！校方證實2宿..

恭喜完小英　柯P稱賴清德「好可..

沈富雄預言：王金平將帶「齊天大..

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

韓國瑜造勢交管　雲林鄉親蓋千樓..

財產多選舉補助款拿110萬做公..

獨／拋棄共識決！藍初選挺韓民調..

財產增4千多萬元韓：政黨補助款

館長籲623「穿白衣」上凱道

更多熱門

相關新聞

郭台銘台南接地氣　選總統救台灣

國民黨總統初選參選人郭台銘，6月14日南下台南，拜訪台南當地產業，瞭解地方的困難，郭台銘認為台南的基底厚實，擁有強大的工業半導、全世界最好的亞洲蔬菜中心，就連紡織業都相當亮眼，未來他要組「國家隊打世界盃」，台南將會扮演重要的角色。

郭信良：請郭台銘多投資台南

【民進黨初選】英德之爭逆轉勝　逼出2.0版的蔡英文？

蔡英文應要感謝香港「反送中」

黃光芹爆：韓國瑜2月就想選總統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面