「他不愛高雄」　黃光芹：韓國瑜2月就想選總統





▲韓國瑜、黃光芹。（圖／翻攝黃光芹臉書，以下皆同）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹14日下午在臉書發文，預告將推出《你所不知道的韓國瑜》系列故事，還標註「羊入狼群變成狼」影射高雄市長韓國瑜，相當耐人尋味。到了傍晚17時，黃光芹推出了第一集，劈頭就說韓國瑜「不愛高雄」，且百般不願意選高雄市長，還拿夫人李佳芬要離婚當「擋箭牌」；然而韓國瑜2月想選總統時，反而獲得了李佳芬的支持。

「他不愛高雄。」黃光芹14日在臉書發表《你所不知道的韓國瑜－系列一》。她的文中提到，2018年3月3日那天，國民黨主席吳敦義勸韓國瑜選高雄市長，也找了前高雄縣長楊秋興去，但韓國瑜百般不願意，甚至拿李佳芬當擋箭牌說「她要跟我離婚！」而楊秋興則開玩笑地說「那你就趕快簽一簽！」

▲黃光芹預告，要推出一系列《你所不知道的韓國瑜》。

黃光芹說，韓國瑜不想選，反而4度勸楊秋興選，但對方也不想，還直言「我都輸了兩次，沒有本錢選！」、「你選一定赢！你太太不答應，她可以不必來！」針對錢的問題，楊秋興還說，6000萬到1億元都可以選先拿2000萬元籌備款，反正後來拿70萬票、一票30元，2000萬的本，就可以拿回去，「沒想到選舉也是門生意，韓拿了89萬票，多賺了600多萬入袋」。

黃光芹稱，韓國瑜決定要選後，引來地方人士激烈反彈，台南市議員謝龍介還說這些人連「五字經」都飆出口，就是嫌棄韓國瑜「空降」，且還是個外省人。好不容易將這群人安撫住，沒想到韓國瑜馬上跑去台北，登記參選台北市長。

「韓根本看不上高雄，他看好台北市長，李佳芬要跟他離婚，也是幌子。」黃光芹說，韓國瑜瞞著所有人，只有李佳芬知道，等車子快開到現場，黃文財等幕僚紛紛傻眼，「幸虧他認識吳的幕僚，緊急致電告知，吳敦義才出面解決」。

黃光芹表示，外界有所不知，其實當時已完成登記，但最後硬被抽掉作廢，哪是沒備齊自傳？或是在電話裡跟她說的，為凸顯在高雄參選糧草不足的問題？韓國瑜選前選後滿口甜言蜜語，完全禁不起考驗。且韓國瑜「2月就想要選總統，李佳芬這回不但不離婚，還鼎力支持。韓冰也一樣，蔡衍明更是。他們成為鐵四角，向總統之路挺進」。

最後，黃光芹預告，「政治陳世美不是一天養成的，高雄註定成為糟糠之妻。故事還多的是，今天不過走個場，我們明天待續。」