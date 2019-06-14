韓國瑜雲林造勢「舞台區交管5天」！7路線含醫院...鄉親蓋千樓狂罵：超擾民

▲韓國瑜8日在花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）



地方中心／雲林報導

高雄市長韓國瑜15日將在雲林斗六人文公園舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，管制範圍包括學校、醫院，且舞台區從12日就開始管制，讓鄉親大罵「超級擾民」、「可以不要把雲林縣唯一的重度急救責任醫院也管制進去嗎」，留言多達2千樓。

雲林斗六分局臉書公告，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數實施階段性擴大交通管制；駕駛人行經管制路段時請配合減速慢行，並應遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。其中公明路（自大學路口至公園路口間）於12日上午8時許就開始管制，直到16日下午5時許才結束，長達5天。

公告管制路段：

（一）大學路(自中山路口至府文路口間)。

（二）公明路(自大學路口至公園路口間)。

（三）公理路(自明德路口至公明路口間)。

（四）公園路(自府文路口至公明路口間)。

（五）府文路(自大學路口至公園路口間)。

（六）中山路(自明德路口至仁義路四巷口間)。

（七）明德路全線。

對此雲林鄉親抱怨，台大醫院雲林分院、消防局都在管制範圍，且造勢在禮拜六剛好強碰管制區內的雲林國小&國中成果展開幕式、雲科大畢業典禮，屆時一定會有很多家長開車前往，交通一定會大受影響，除此之外禮拜六還有夜市，也會造成攤商的不便。

▲韓國瑜交通管制。（圖／翻攝雲林縣警察局斗六分局臉書，下同）



▲鄉親批擾民。

許多鄉親紛紛在貼文下方留言「無言怎麼不乾脆雲林停班停課」、「有些攤販真的不可能12點就進場，有夠擾民 越來越反感」、「下禮拜期末考 ，認真讀書還要這樣被吵」、「勞動雲林警力浪費社會資源，那裡是消防與台大就醫的重要路線，對雲林一點好處都沒有」。

警方也趕緊回覆留言，為兼顧民眾及當地住戶出入，當天交管是採彈性措施，雲林國中、文化中心等路段是沒有管制的，所以沒有影響文化中心、雲林國中進、出；另台大醫院雲林分院出入口雲林路、埤口路往大學路等也是可通行的，當地住戶也不受管制，可自由進出，以及雲林科技大學前大學路是採調撥車道，交通是可是通行的。

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