台南做工行善團修繕官田、鹽水風災戶　弱勢家庭一步步重返溫馨家園

▲台南做工行善團志工前往官田區，為丹娜絲颱風受災弱勢家庭進行屋瓦修繕與防水工程，讓破舊房屋逐步重現新貌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善弱勢家庭居住環境、落實台南市長黃偉哲推動的「希望家園」施政理念，做工行善團持續走入社區、以實際修繕行動送暖，28日志工團隊分別前往官田區與鹽水區，為丹娜絲颱風受災家庭進行房屋修繕，讓原本殘破的居所逐步恢復安全與溫度。

官田區修繕個案為41年次的陳女士，為丹娜絲颱風受災戶，喪偶後與兒子相依為命。兒子因身體狀況不佳，僅能打零工維生，家中主要收入來源為陳女士每月約4000多元的中低收入老人生活津貼。其居住房屋屋頂及廚房因風災嚴重受損，卻因經濟拮据無力修繕。

勞工局接獲通報後，立即由做工行善團進行場勘並展開工程。前期由泥水工會志工拆除屋內受損天花板，官田區長洪聰發也親自到場慰勞志工。28日由電子加工工會接力進行水槽給排水與水切施作，泥水工會同步進行屋瓦修繕及防水工程，官田區公所團隊亦準備飲品為志工打氣。眾人齊心投入，讓破舊屋舍逐步展現新貌，為案家打造更安全的居住環境。

鹽水區陳姓案主同樣於今年7月丹娜絲颱風中住家嚴重受損，家庭經濟狀況不穩，難以負擔高額修繕費用。做工行善團於10月31日完成會勘後，隨即規劃修繕期程，前期斷電、拆除及管線配置作業已完成，室內裝潢工程亦於上週順利完工。27日由油漆工會先行進場進行防水工程，28日再由泥水工會志工施作壁磚，完成牆面磁磚工程，讓案主距離重返溫馨家園更近一步。

勞工局長王鑫基表示，修繕工程能順利推進，仰賴眾多志工長期投入與無私奉獻。志工們不畏日曬風吹，始終站在第一線，以實際行動關懷弱勢，展現不求回報的志工精神，是支撐城市溫度與希望的重要力量。

王鑫基也特別點名，週六出勤的家庭志工包括油漆工會的李美芬、李美瑩姊妹檔，以及薛志強、李美瑩夫妻檔；今日出勤的則有泥水工會黃思華、沈麗茹夫妻檔，並攜女兒黃貴妹一同參與。志工們把難得的週末休息時間，化為走入現場、彎腰付出的行動，讓善意不只停在口號，而是真實落在每一塊磚瓦上。