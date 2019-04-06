貧看護罹癌淚哭：想回越南看家人！腫瘤壓迫神經...上機前昏迷被拒登機

▲越南籍看護最後順利回到家鄉。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



地方中心／台南報導

一名呂姓網友在「爆料公社」分享暖心事，越南看護阿慧來台工作，不料卻發現得了乳癌，由於家境清寒，回到越南無法接受治療，只能等死，沒想到善心仲介王詠駿聽聞此事後，自願協助阿慧的化療費用。只不過阿慧的病情急遽惡化，她昏迷前表示「想回越南」，最後在善心仲介幫忙下，5日終於從高雄機場順利回到越南家鄉。

呂姓網友寫道，阿慧於2016年10月31日來台擔任看護工作，2018年5月初發現得了乳癌，2個月後做切除乳房腫瘤手術，只是後續需要接受長時間化療，因此無法繼續擔任看護工作；但她家境清寒，即使回到越南也沒有足夠金錢治療，只好求助在台越南同鄉幫忙尋找願意幫忙的仲介公司或雇主。

▲多虧有了王先生與各界的幫助。



經過2個多月，終於找到在仲介王詠駿；他基於人道考量，自願擔任雇主承接，讓阿慧得以在台化療。只不過天不從人願，2019年3月初阿慧在台南市立安南醫院做第6次化療時，因化療管感染引發蜂窩性組織炎，導致休克昏迷2天，清創後無法繼續進行化療，更糟糕的是癌症已轉移至骨頭、肝臟。

阿慧清醒後自知來日無多，哭著向仲介王詠駿說，「我想回越南與家人共度餘生。」於是眾人開始協助安排，沒想到原定3月21日回越南，不料阿慧卻在出發前一晚開始意識不清，被航空公司人員拒絕登機；經檢查，原來是腦部長出20幾顆小腫瘤壓迫到腦神經。

仲介王詠駿開始奔走主關機關求助，但航空公司為確保飛安疑慮，仍堅定指出「阿慧的情況需用擔架且要有隨行醫生或護士陪同才可搭機」。王詠駿經過多日奔波總算完成一切事宜，於5日協助阿慧回到越南家鄉，期間除了自己也聘請特別護士隨機護送。

▲阿慧最後順利回到家鄉。



呂姓網友感動指出，阿慧在台醫療費用及返國機票均由王先生與阿慧在台友人及台灣民間善心團體捐款來支付，並由台南市長和老人長期照顧中心協助返國前照護；相信阿慧回到越南，看見家人，一定此生無憾了。

網友看完後紛紛在文章下留言「王先生一定會有福報的」、「感動……好仲介還是有的」、「好感動，謝謝無私付出的您們！對比一些仲介跟雇主無止境壓榨外籍移工，都為他們感到羞愧」。

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