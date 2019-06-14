大媽「拖把式狂甩」店員...連呼4巴掌！小六女兒全目睹　網喊肉搜

突發中心／新北報導

新北市三重區一名劉姓婦人9日下午到萊爾富超商用餐，後來換位子到其他地方後，被店員規勸垃圾要收走，竟然暴怒把對方痛毆一頓「垃圾不是我的」；從另外一個畫面可以看到，旁邊的女兒全程目睹一切。警方到場後，依現行犯將2人帶回派出所偵訊。

▲女兒前爆打店員。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



監視器畫面中，穿著粉紅衣的劉姓婦人帶著女兒到三重區安和路萊爾富超商內用餐，後來換了座位被規勸「收垃圾」，竟情緒失控上前指著店員的臉狂戳，大聲爭論垃圾不是她的，而且附近也沒有張貼告示一定要收垃圾，因此拒絕收拾。

不僅如此，劉女說到激動處又衝上前往店員妹的頭上一巴，接著狂扯馬尾、頭髮，將人用力拽在地上，連甩4個巴掌，打完還不夠，再用力踹了一腳，甚至欲拿旁邊的椅子摔過去；旁邊其他店員見狀上前勸架，不料劉女趁著對方討救兵時，把店員妹當拖把，在地上左右甩動。

▲甚至還想把椅子砸過去。



透過另外一個角度，可以發現國小六年級的女兒正看著媽媽對店員妹暴力的一切。據了解，這對母女算是常客，附近鄰居對她非常有印象。

居民指出，劉女脾氣不好，好好講還會很兇，只是請她移個摩托車就不爽，有一次還吼別人。不過脾氣不好不能成為打人的藉口，而且也給女兒做了最壞示範，全案已進入司法程序；另外，影片已在網路上瘋傳，還有許多人激喊「肉搜」。

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