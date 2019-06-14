時力提「韓國瑜條款」　落跑市長視為辭職、追回補助款

▲韓國瑜夫婦。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

監察院14日公布最新一期「廉政專刊」，其中高雄市長韓國瑜夫妻的存款比2001年申報時增加近4300萬元，事後韓國瑜說這是財產之中最大的一筆，其他都是清白。對此，時代力量徐永明表示，時力已草擬修正「公職人員選舉罷免法」，防止帶職參選情況，一旦登記其他公職選舉就視為「辭職」，且追回補助款，不讓人民國庫當冤大頭。

黃國昌14日在臉書表示，「韓國瑜這則新聞對民眾來說，實在太諷刺了」，不管是韓國瑜所稱的「政黨補助款」，還是因高雄市長選舉獲得快2700萬的「選舉補助款」，都讓韓國瑜因選舉而存款爆漲，但上任市長不到一年，就投入總統選舉的行為，就是「缺德」，「韓國瑜要選總統，就先辭職市長，並把選舉補助款吐回國庫，別佔人民便宜！」

黃國昌指出，為避免台灣政治人物帶職參選層出不窮，已對《選罷法》草擬初步修正案，明訂縣市首長、立委、議員等公職，除競選連任外，登記為其他公職候選人起，都視為辭職；此外，除了帶職參選問題，像韓國瑜剛選上就落跑也要修法，追回選舉補助款，「有政治人物靠選舉賺錢這麼離譜的漏洞不彌補，台灣納稅人要傻傻繼續當冤大頭何年何月？立法院新會期一定要處理！」