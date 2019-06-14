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秋行軍蟲「天女散花」全台15縣市淪陷　幼蟲確認案例暴增39件

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▲▼ 馬祖、澎湖誘集到秋行軍蟲成蟲。（圖／農委會提供）

▲馬祖誘集到秋行軍蟲成蟲。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

全台陸續發現秋行軍蟲幼蟲出沒農田，目前已有15縣市淪陷，只剩下南投縣、高雄市和屏東縣倖免，而離島馬祖更捕捉到成蟲。農委會副主委陳駿季表示，目前以秋行軍蟲分布狀況看起來，是由天女散花的散布方式，研判是因西南氣流而來，通報爆量不是壞事，至少讓各界有機會把握時間處理可能變成成蟲的案場。

▲▼ 秋行軍蟲通報案例數件 。（圖／防檢局提供）

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▲秋行軍蟲通報案例數件及分布狀況。（圖／防檢局提供）

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今（14日）說明，截至目前民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計39件，均已陸續啟動緊急防治措施，目前台灣本島僅發現幼蟲，若一旦確認秋行軍成蟲入侵本島，則將進入「第二階段」，採取強制噴藥政策。

陳駿季也嚴肅表示，但到時候若噴藥無法控制，就會轉為「第三階段」，「屆時我們可能就要跟秋行軍蟲有共存打算，因為可能已經無法完全阻絕了。」

▲▼秋行軍蟲逐漸擴散。（圖／讀者提供）

▲秋行軍蟲逐漸擴散。（圖／讀者提供）

陳駿季再次強調，由於現在台灣本島尚未出現成蟲，所以要掌握關鍵期殲滅幼蟲，請民眾、農民踴躍通報，通報獎勵金1萬元。另外，目前防檢局也已在邊境增設性費洛蒙誘蟲器，並加強偵察及檢疫措施。未來若在台灣本島誘集到秋行軍蟲成蟲，則將依標準作業程序，調整緊急防治措施為強制施藥防治。

秋行軍蟲原本在美洲，每年由南往北遷移，遇到冬季無法生存而消滅，入春再度往北移動。由於散播速度快，已從美洲傳到非洲、東南亞，以及中國大陸，目前中國18省已有該蟲蹤跡。秋行軍蟲的飛行能力為100公里，配上氣流甚至能超過200公里，現在西南氣流旺盛、台灣海峽最窄處直線距離僅130公里，因此秋行軍蟲一夜便能飛過台灣海峽。

秋行軍蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科作物，例如玉米、稻米等作物，且影響產量可能達2到3成，目前尚未有專門的農藥防治。台灣種植許多水稻、玉米、雜糧等農作物，約有45%種植面積都是秋行軍蟲偏好的植物，一旦入侵為害，估計每年可造成高達35億6千萬元的損失。

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。防檢局表示，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重。

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關鍵字：秋行軍蟲,農委會

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