危害更大！馬祖澎湖誘集到秋行軍蟲成蟲　防檢局加強偵察及檢疫措施

▲馬祖、澎湖誘集到秋行軍蟲成蟲。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今（14日）說明，截至目前民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計39件，均已陸續啟動緊急防治措施。另外，防檢局於邊境港站佈設在馬祖福澳港及澎湖馬公港的偵察點亦各誘集到成蟲，目前防檢局已在邊境增設性費洛蒙誘蟲器，並加強偵察及檢疫措施。未來若在台灣本島誘集到秋行軍蟲成蟲，則將依標準作業程序，調整緊急防治措施為強制施藥防治。

農委會副主委陳駿季指出，馬祖捕獲秋行軍蟲成蟲，防檢局基隆分局通報，馬祖的福澳港經由性費洛蒙誘捕到4隻成蟲，該局已持續強化檢疫措施，包括加強來自疫區寄主產品、貨櫃及載運工具檢查、於機場、港口及貨櫃場定期巡查等工作。

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▲秋行軍蟲通報案例數件及分布狀況。（圖／防檢局提供）

陳駿季也說，未來除了要求全國地方政府兩日內由首長主持召開監控處理小組會議外，各地經過分子鑑定確認的農田已有苗栗、嘉義、宜蘭和台東四縣市，由於防疫關鍵期分子鑑定緩不濟急，已依形態鑑定啟動緊急防治。

據應變小組統計，至14日民眾通報形態鑑定符合共39個個案，陸續依照焚燒及掩埋的兩項防疫作法，杜絕秋行軍蟲擴散，而一旦在台灣本島發現成蟲，則依標準作業程序採行強制施藥防治。

農糧署也說明，這次的秋行軍蟲防治所使用的氰氮化鈣（烏肥）為化學肥料產品，非有機農業允用資材，但因配合防疫需要則可適用上開規定辦理。

▲秋行軍蟲幼蟲。（圖／防檢局提供）

秋行軍蟲原本在美洲，每年由南往北遷移，遇到冬季無法生存而消滅，入春再度往北移動。由於散播速度快，已從美洲傳到非洲、東南亞，以及中國大陸，目前中國18省已有該蟲蹤跡。秋行軍蟲的飛行能力為100公里，配上氣流甚至能超過200公里，現在西南氣流旺盛、台灣海峽最窄處直線距離僅130公里，因此秋行軍蟲一夜便能飛過台灣海峽。

防檢局指出，秋行軍蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科作物，例如玉米、稻米等作物，且影響產量可能達2到3成，目前尚未有專門的農藥防治。台灣種植許多水稻、玉米、雜糧等農作物，約有45%種植面積都是秋行軍蟲偏好的植物，一旦入侵為害，估計每年可造成高達35億6千萬元的損失。

目前政府已成立應變小組，並在全國設有500個性費洛蒙監測點，目前方針為快速處理、撲滅。基本上，秋行軍蟲一生可產2000個蛋，只需要30天就可以完成一個世代（蟲卵孵化到成蟲）。防檢局表示，6月是第一世代成蟲的時機點，若未及時撲滅會成蟲災，恐比禽流感嚴重，因此呼籲農民主動到田間檢查，若看到可疑蟲子，應馬上通報檢疫局。