金山首例玉米田「秋行軍蟲」確認　新北市府：拉封鎖線投藥

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局於14日接獲新北市金山區接獲疑似秋行軍蟲通報，農業局獲報後，立即將蟲體照片傳給行政院農委會動植物防疫檢疫局，進行型態鑑定，經桃園改良場鑑定確認為秋行軍蟲，為新北市首次通報確認案例，市長侯友宜第一時間趕抵現場指揮管制銷毀作業，避免蟲害擴散。

▲ 金山首例玉米田「秋行軍蟲」確認，新北市府：管制拉封鎖線「投藥剷除」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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侯友宜表示，為防止影響鄰近農田，該區立即採取封鎖管制措施，並實施就地銷毀掩埋，後續依照標準提供農友農作物補償，提醒民眾發現疑似有秋行軍蟲時要立即通報，即時消滅處理，另新北市政府業於月13日召開「秋行軍蟲監控處理小組第一次會議」，要求各局處、各區公所、農會加強監控。

農業局於14日上午分別獲報金山區一處田區的玉米葉子上，發現數隻疑似「秋行軍蟲」蟲體，農業局接獲通報後，立即將照片提供給防檢局，經桃園改良場鑑定後，確定為秋行軍蟲，農業局於現場拉起封鎖線，由市長侯友宜坐鎮現場啟動緊急防治作業，辦理現地掩埋銷燬作業。

農業局表示，新北市已成立秋行軍蟲監控處理小組，針對高風險地區進行監控，並完成處理作業相關整備工作。民眾如有發現疑似案例，可向所在地公所或農會通報，經型態鑑定如符合秋行軍蟲特徵。農業局會依防檢局指示啟動緊急防治作業流程，立即啟動移動管制及防治作業。

農業局提醒大家留意「秋行軍蟲」的蹤跡，但無需恐慌，防疫工作需要大家一起來協助。

▲ 金山首例玉米田「秋行軍蟲」確認。（圖／讀者提供）

▲▼ 新北市府：管制拉封鎖線「投藥剷除」。（圖／記者郭世賢攝）