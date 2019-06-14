　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻（圖／教育部）
▲秋行軍蟲讓阿翔躺著也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻。（圖／教育部臉書

記者林育綾／綜合報導

苗栗飛牛牧場8日出現第一例「秋行軍蟲」，被一位遊客張先生即時發現並舉報，挽救了一場可能損及36億的蟲害，引發許多人讚嘆生態教育的重要！而教育部為了配合農委會防疫政策，也特別製圖推廣，徵求「校園狗仔」讓學生們懂得辨認秋行軍蟲並了解舉報管道，獎金高達一萬元，不過有眼尖網友發現，圖中的蟲蟲竟然搭上時事說著「我沒有拿捏好我的飛行路線⋯」還有2隻蟲在車窗親吻，讓網友笑翻表示「教育部撿到槍！」「阿翔又中槍了！」

▲▼ 秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻（圖／翻攝教育部臉書）
▲教育部推廣防疫秋行軍蟲，竟搭上熱門時事，還改編了《廣島之戀》歌詞為《秋行之戀》。（圖／翻攝教育部臉書

教育部推廣防疫秋行軍蟲，竟搭上熱門時事，昨（13日）在臉書PO文時改編了《廣島之戀》歌曲為《秋行之戀》，歌詞變成「越過中國的邊境，我們走進台灣田地，享受幸福的農田，誤解了繁衍的意義。是誰太勇敢，說喜歡交配，只要今天、不要明天，眼睜睜看著農作被我們吃光，還說不夠～♫」

請繼續往下閱讀...

PO文更提到「像秋行軍蟲這樣的禁忌之戀，不容許在校園發生！我們需要校園狗仔，趕緊下載農委會APP，看到他們立即通報，並上 #教育部校安通報系統，點選自然災害類別進行通報，阻止他們在校園裡做不好的事情！通報獎金最高1萬元！！！」

▲▼ 秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻（圖／教育部）

▲教育部推廣防疫秋行軍蟲，民眾可下載即時回報APP。（圖／教育部）

而圖文中的兩隻秋行軍蟲，不但在車窗邊親吻，眼尖網友還發現有隻蟲蟲說著熟悉的口白「我沒有拿捏好我的飛行路線⋯⋯就從中國飛來了。」跟阿翔在道歉時說的「我沒有拿捏好朋友的界線」不謀而合。網友看了也笑翻表示「這個哏好！」、「清楚易懂」、「教育部撿到槍」、「阿翔又中槍了！」、「等等……這兩隻還未成為年，安捏母湯啊～」「小編唱歌了啦」

▲▼ 秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻（圖／教育部）

▲▼ 教育部防疫文宣，讓民眾和學生學習辨認秋行軍蟲，以及認識牠的習性和喜好。（圖／教育部）

▲▼ 秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻（圖／教育部）

影／差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間

影／活逮首例秋行軍蟲的就是他！熱心張先生：當下只想趕快通報

影／秋行軍蟲怎麼分辨？見「4個黑點特徵」快通報：成蟲跟飛蛾超像

比禽流感嚴重！秋行軍蟲危害「45%作物」　恐致農損達36億元

秋行軍蟲比非洲豬瘟可怕！防檢局視察金門「防高粱毀於一旦」

ET快訊
美女名醫外遇富商懷孕賠百萬…3年後又有了！「孩子爹」是他
台灣黑熊「踩中陷阱」斷掌影片曝光！傷口腐爛長蛆…眼神好痛苦
海軍上尉KTV脫光跟酒女熱舞！司令火大7人記大過、列汰除
直擊！阿翔同框老婆吃壽司「2小時全程0互動」

關鍵字：秋行軍蟲,阿翔,教育部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間

影／活逮首例秋行軍蟲的就是他！熱心張先生：當下只想趕快通報

影／差點虧36億！他靠「1動作」發現秋行軍蟲　網讚：高手在人間

影／秋行軍蟲怎麼分辨？見「4個黑點特徵」快通報：成蟲跟飛蛾超像

比禽流感嚴重！秋行軍蟲危害「45%作物」　恐致農損達36億元

一碰就裝死！家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股狂爬　　網竟讚：你家環境好

網購業年生產8千萬箱子　環署祭「減量指引」膠帶長度也要管

金孫有胎記！婆婆一把火「妳孕期做了啥」　豬隊友13罪狀扯爆...泡麵打發孕妻

衝海島放暑假！長灘島、宿霧「單程988元起」　AirAsia夏季大促銷來了

美女名醫報喜！外遇富商懷孕賠百萬…3年後又有了！　「孩子爹」是他

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

妻女患肌肉萎縮...他苦撐照料30年 捨「放棄念頭」擦淚喊：我的責任！

一碰就裝死！家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股狂爬　　網竟讚：你家環境好

網購業年生產8千萬箱子　環署祭「減量指引」膠帶長度也要管

金孫有胎記！婆婆一把火「妳孕期做了啥」　豬隊友13罪狀扯爆...泡麵打發孕妻

衝海島放暑假！長灘島、宿霧「單程988元起」　AirAsia夏季大促銷來了

美女名醫報喜！外遇富商懷孕賠百萬…3年後又有了！　「孩子爹」是他

港府暫緩修《逃犯條例》　林飛帆等人號召「撐香港、護台灣」集會

窗戶「百顆密集蟲卵」怕爆！淡水人尖叫：到底是啥　網貼對照圖...有毒

老媽學英文！手抄筆記「超魔性39單字」絕對跟著讀　千人中計全笑炸

翻轉文創思維，打造城市新風貌　Jimmy張漢寧瘋狂且執著的進化之路

「怕孩子走一樣的路」過動兒爸問：要多花1.8萬做這項檢查？　網給正反論點

慢活西安！漫步在大唐不夜城感受古今交織的浪漫氣息

一碰就裝死！家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股狂爬　　網竟讚：你家環境好

日職／王柏融先發5棒守左外野　戰巨人王牌菅野智之

正妹隱現「白碎花布拉甲」讓人看！直言：露多點世界更和平　網噴血：台灣要跟進

美洲盃／阿根廷首戰0比2哥倫比亞　梅西：不會為輸球找藉口

網購業年生產8千萬箱子　環署祭「減量指引」膠帶長度也要管

金孫有胎記！婆婆一把火「妳孕期做了啥」　豬隊友13罪狀扯爆...泡麵打發孕妻

衝海島放暑假！長灘島、宿霧「單程988元起」　AirAsia夏季大促銷來了

《驚奇隊長》情節真實上演！越女花20萬「變造指紋」來台

湖人打造三巨頭　傳鎖定黃蜂後衛華克

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

生活熱門新聞

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

他貼照問「秋行軍蟲成蟲」？農委..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

小孩哭鬧讓店員大吼　母：不尊重

妹子「邪惡刀法切芒果」超害羞！

兒確診重度聽損！癌父研發耳鏡後..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

台鐵1人小站「賣票→掃廁所」全..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

月子中心早餐現「趕時間組合」網..

更多熱門

相關新聞

小S神解「必防這3種婊女人」！

謝忻和阿翔偷情風波尚未平息，過去堅稱「只是兄弟情」被狠打臉，再度引爆男女之間純友誼論戰。其實小S就曾分析出3種綠茶婊特質，除了要小心愛和男生稱兄道弟的女生外，還有一種就是常和男生有肢體接觸的女生也要提防，但她認為構成劈腿最重要的因素還是在男人身上，只要男人把持「這個防線」，再騷的女人都不能搞破壞。

阿翔「我in了就很難out」：想謝忻

15縣市淪陷！秋行軍蟲案例增39件

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

通報領獎金　桃園發現疑似秋行軍蟲

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

AD交易轉戰湖人　與詹皇夢幻連線

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

更多

最夯影音

更多

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面