秋行軍蟲讓阿翔也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻



▲秋行軍蟲讓阿翔躺著也中槍！「我沒有拿捏好飛行路線⋯」教育部防疫文宣網笑翻。（圖／教育部臉書）

記者林育綾／綜合報導

苗栗飛牛牧場8日出現第一例「秋行軍蟲」，被一位遊客張先生即時發現並舉報，挽救了一場可能損及36億的蟲害，引發許多人讚嘆生態教育的重要！而教育部為了配合農委會防疫政策，也特別製圖推廣，徵求「校園狗仔」讓學生們懂得辨認秋行軍蟲並了解舉報管道，獎金高達一萬元，不過有眼尖網友發現，圖中的蟲蟲竟然搭上時事說著「我沒有拿捏好我的飛行路線⋯」還有2隻蟲在車窗親吻，讓網友笑翻表示「教育部撿到槍！」「阿翔又中槍了！」



▲教育部推廣防疫秋行軍蟲，竟搭上熱門時事，還改編了《廣島之戀》歌詞為《秋行之戀》。（圖／翻攝教育部臉書）

教育部推廣防疫秋行軍蟲，竟搭上熱門時事，昨（13日）在臉書PO文時改編了《廣島之戀》歌曲為《秋行之戀》，歌詞變成「越過中國的邊境，我們走進台灣田地，享受幸福的農田，誤解了繁衍的意義。是誰太勇敢，說喜歡交配，只要今天、不要明天，眼睜睜看著農作被我們吃光，還說不夠～♫」

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PO文更提到「像秋行軍蟲這樣的禁忌之戀，不容許在校園發生！我們需要校園狗仔，趕緊下載農委會APP，看到他們立即通報，並上 #教育部校安通報系統，點選自然災害類別進行通報，阻止他們在校園裡做不好的事情！通報獎金最高1萬元！！！」

▲教育部推廣防疫秋行軍蟲，民眾可下載即時回報APP。（圖／教育部）

而圖文中的兩隻秋行軍蟲，不但在車窗邊親吻，眼尖網友還發現有隻蟲蟲說著熟悉的口白「我沒有拿捏好我的飛行路線⋯⋯就從中國飛來了。」跟阿翔在道歉時說的「我沒有拿捏好朋友的界線」不謀而合。網友看了也笑翻表示「這個哏好！」、「清楚易懂」、「教育部撿到槍」、「阿翔又中槍了！」、「等等……這兩隻還未成為年，安捏母湯啊～」「小編唱歌了啦」

▲▼ 教育部防疫文宣，讓民眾和學生學習辨認秋行軍蟲，以及認識牠的習性和喜好。（圖／教育部）



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