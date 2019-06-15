秋行軍蟲入侵屏東！52確認案例遍佈全台...僅這5縣市倖免

▲截至15日11點民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計52件。（圖／台中市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

秋行軍蟲災害緊急應變小組今（15日）說明，截至15日11點民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計52件，全台除了基隆市、嘉義市、新竹市、南投縣、高雄市倖免之外，新增屏東車城通報案例，已陸續啟動緊急防治措施，目前執行銷毀案例共計15件。

應變小組也說明，在執行銷毀作業時，為考量天候或地形因素無法即時完成銷毀作業時，執行銷毀單位可於劃定管制區後，在田區植株莖基部施用75%硫敵克可濕性粉劑每250克硫敵克混合10-15公斤米糠與1公斤蔗糖之餌劑，並依每日處理能量剷除管制區內作物，最遲亦應於2日內完成銷毀，案件完全處理後亦須每公頃並加掛8組性費洛蒙誘集器。

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為防杜秋行軍蟲擴散蔓延，依據行政院蘇院長指示，受害農地補償將採從優從速辦理，應變小組15日也依據近3年作物粗收益平均值估算補償參考基準，提供包括食用玉米每分地補償19,000元、飼料玉米13000元，青割玉米6280元，此參考基準係提供各地方政府評價委員會計價參考。

▲芳苑玉米田發現秋行軍蟲，防疫局進行火焚滅蟲。（圖／記者唐詠絮攝）

應變小組指出，秋行軍蟲肆虐農田可能為慣行及有機農田，有機農友倘因配合秋行軍蟲防疫防治作業，驗證田區使用化學藥劑者，會由驗證機構按實際作業範圍作暫時性管制，但最終不影響農友驗證資格。

農委會農糧署也表示，秋行軍蟲防治所使用的氰氮化鈣(烏肥)為化學肥料產品，非有機農業允用資材，但因配合防疫需要則可適用上開規定辦理。

應變小組強調，目前秋行軍仍是第一代幼蟲，有賴農民和民眾迅速通報殲滅，為達成及早發現及早防疫的目標，掌握防治關鍵期，應變小組13日也公布獎勵要點：通報人提供電話及身分證明文件，發現秋行軍蟲之詳細地點（包括縣市、鄉鎮及定位座標），和秋行軍蟲清晰圖像檔案及植株受害狀圖像檔案。防檢局將派員現場勘查，確認為自然入侵危害者，發給獎勵金一萬元。應變小組也鼓勵民眾，在未來這幾天的黃金防疫關鍵期多多通報，全民防治蟲蟲危機。通報方式則為「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」，「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線。

▲秋行軍蟲通報地點。（圖／防檢局提供）

