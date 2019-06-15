彰化火燒秋行軍蟲防檢局長到場　農民痛批：防疫作太慢了

▲芳苑玉米田發現秋行軍蟲，農業處副處長陳善報執火把滅蟲。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣繼荔枝椿象肆虐後，如今在芳苑及溪湖的玉米田發現秋行軍蟲，彰化縣政府不敢輕忽啟動秋行軍蟲災害緊急應變小組，15日上午進行焚燒耕除作業，防檢局長馮海東與立法委員黃宗熠，也到場勘察災損現況，希望把握黃金期撲滅秋行軍蟲，遏止疫情擴大蔓延。

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▲農業處在芳苑玉米田耕除。（圖／記者唐詠絮攝）

馮海東指出，這種蟲在全世界以擅長遷移為主，研判應該是氣流遷飛來的，落點在哪裡現在無法掌控，繁殖力又很強，目前在金馬地區都有接獲成蟲蹤跡，本島雖尚未發現，但都在監測中，目前掌握的大約都是玉米田有幼蟲出現，有提供獎金1萬元讓民眾檢舉，至昨天晚上為止確認的有49個案例，目前第一階段的做法以完全銷毀為主。

▲防檢局長馮海東（中）到場勘察。（圖／記者唐詠絮攝）

林姓農民無奈的表示，種植2分地的玉米田採用有機耕作，只有施肥沒有噴藥，卻不幸「中標」，更痛批防疫慢半拍，從整地到買種子到種植，花費許多心力，如今整片田都要耕除燒毀，心裡很難過，萬一耕除後，又沒辦法將秋行軍蟲消滅，以後的日子不知道該怎麼過，也希望政府能為看天吃飯的農民想想辦法。

▲芳苑玉米田隨便一翻就有秋行軍蟲。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府農業處表示，感染秋行軍蟲農地，未來三個月將不可以再進行耕種，依照彰化縣農作物查估標準，耕除玉米田一分地可補償14,520元，除了農作物補償之外，耕除後辦理休耕也能有補助，3個月管制期間每公頃約可以領到45,000元，為抑制疫情，也請農民加強田間蟲害防治與管理，在清晨或傍晚時巡查田間植株，目視檢查有無疑似蟲體或危害狀。民眾若有看到疑似蟲體通報縣府（04-7531688）或防檢局（0800-039-131）。

▲芳苑玉米田發現秋行軍潑油準備用火焚燒。（圖／記者唐詠絮攝）

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