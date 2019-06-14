秋行軍蟲入侵台南　農業局將進行撲殺銷毀

▲台南市鹽水跟仁德發現秋行軍蟲，經送防檢局連夜鑑定，證實是秋行軍蟲，所以說秋行軍蟲不僅越過台灣海峽到達台灣北部，現在更越過八掌溪到台南市。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲6月14日指出，對於秋行軍蟲的部分，很遺憾在鹽水跟仁德發現，經送防檢局連夜鑑定，證實是秋行軍蟲，所以說秋行軍蟲不僅越過台灣海峽到達台灣北部，現在更越過八掌溪到台南市，台南市是嚴陣以待。

台南市長黃偉哲說，6月13日上午行政院蘇院長要求各縣市成立秋行軍蟲的應變小組，台南市當天下午就已經成立，晚上發現案例，半夜就證實，14日早上召開擴大防疫會議，擴大防止蟲災的會議，台南市都沒有耽擱，但是很不幸的發生這個狀況，台南市政府將動員一切可以動用的資源，及農業防治的人力，包括環保局清潔隊可以協助的人力，包括農會可以幫忙，還有區里的志工，全力投入秋行軍蟲的防治。

黃偉哲強調，現在SOP是民眾如果發現或是農民如果發現田間有秋行軍蟲，馬上打通報電話，我們就會派人去採樣，一旦發現是秋行軍蟲的事實，就會進行撲殺銷毀的動作，因而造成農作物的損失，政府會從優的補償務必不要讓農民受到損失，因為這是國家的大事，我們現在種的稻米、玉米都是秋行軍蟲可口的美食，所以說這個部分對於人類以及我們農產品的產值和種植農民的血汗影響很大，因此，我們對秋行軍蟲的防治，千萬千萬不能掉以輕心。