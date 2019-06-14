胎兒萌扭動！尪嚇腿軟「好像阿米巴原蟲」　一秒激怒愛妻…狠瞪：去你的

▲胎兒調皮玩耍，卻讓爸爸看傻了！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

看著愛的結晶變成胎兒在肚子嬉鬧，讓準爸媽們又驚又喜！然而一名人妻卻抱怨，老公陪同去產檢，正當兩人喜悅透過超音波看著萌寶扭來扭去時，老公竟脫口而出「好像阿米巴原蟲…在妳肚子裡爬！」下秒更直接癱軟在椅上，讓人妻看傻眼。

一名孕媽咪在臉書《爆怨公社》氣PUPU分享老公糗事，目前懷孕約3個月，昨（13）日去婦產科產檢，興奮看著腹中胎兒在做運動，她喜極而泣喊話「好感動喔！他動了！」豈料一旁的老公秒變木頭人，結結巴巴回應「我腳軟…」

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原PO一頭霧水反問「幹嘛？」結果老公仍處於驚嚇狀態，崩潰直呼「好像阿米巴原蟲…在妳肚子裡爬！」本來充滿溫馨的場面，結果被天兵老公打壞興致，還把兩人愛的結晶比喻成噁蟲，氣得原PO在心裡咒罵「去你的阿米巴原蟲」。

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▲網友笑到崩潰！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

更爆笑的是，原PO本以為老公在開玩笑，結果「真心腳軟，坐在那好久站不起來」，讓她哭笑不得。大批網友也笑到併軌回應「我以為他會說老鼠」、「那句阿米巴太煞風景」、「其實形容的很貼切」、「本來就是蟲蟲進化來的啊XD」、「我第一次看到我的寶寶在動，我也說這是外星人吧！」、「我會回：原來你的X都是阿米巴」。

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