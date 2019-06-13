腦公買珍奶！店員偷告狀「亂放電」　一句話洩曖昧…人妻傻了

▲標籤上出現「確認過眼神」，讓人妻好困惑！（圖／翻攝自臉書我是五股人，下同）

網搜小組／綜合報導

老公買個飲料亂放電被抓包？一名女網友表示，日前老公去買珍奶「眼睛疑似不安分」，店員甚至偷偷在飲料標籤上告狀，神秘一句話曝光，讓網友歪樓笑翻！

一名人妻在臉書社團《我是五股人》笑稱，本月4日晚上，老公去COCO手搖飲料店買珍珠奶茶，結果興沖沖回家後，原PO竟在標籤上發現一句話「確認過眼神」，不禁令人懷疑「案情」不單純，難道老公在外面亂放電？

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原PO急著詢問老公到底是怎麼一回事，然而老公也一頭霧水，只說店員是位男生，原來根本是烏龍一場，最後原PO忍不住笑虧，「我好好奇到底是確認什麼眼神啦？」無獨有偶，日前也有男網友去買珍奶，回家後也在標籤上看到神秘暗號，「你在看我嗎>///<」，老婆大人一看也差點鬧家庭革命。

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▲不少網友也遇到爆笑經歷！

原來這類標籤小語，是業者創意行銷的一種，不少網友們也PO出類似經歷，包括「魯也可以很幸福」、「愛你3000遍」、「啾咪」等，讓人會心一笑。其他網友是笑歪樓回應「那你要小心你腦公了，最近行為有沒有怪怪的」、「抱歉我笑不停」、「有曖昧」、「我老公也被確認過」、「嗯…我也確認過眼神了，已戀愛」、「確定過眼神，我遇上對的人」。

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