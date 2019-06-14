被說每天滑手機！　2寶媽怒：飛彈沒好怕OO才是世紀毀滅武器

▲女網友在臉書發文，老公對她說「你每天不是只有滑手機嗎」，讓她理智線直接蒸發。（示意圖／CFP）

地方中心／綜合報導

常常因另一伴的一句話而被惹惱！一名女網友在臉書發文，老公一句「你每天不是只有滑手機嗎」，理智線直接蒸發，「老公放假在家，全職媽媽當然手機拿一整天啊，難不成還要在老公面前演賢慧啊？」讓她氣得說，「老公那張嘴才是世紀大範圍毀滅武器。」

女網友在臉書《爆怨公社》發文，老公一句「你每天不是只有滑手機嗎」，讓她快被氣炸。她接著說，「本來我以為練到30等已經很不簡單了，後來官方竟然宣布練到1萬等才可以成仙，我覺得應該100等我就先自殺去地獄當牛頭馬面，也許有那個機會在閻羅王面前美言幾句讓老公提早下來報到找我，照這種毀滅的速度，我不知道可以去申請職業傷害津貼還是意外死亡的保險費？」而女網友幽默的說詞也讓網友大讚，「您的文筆真是流暢還會苦中作樂。」

女網友說，「人生真的很短，但隨著小孩的數量增多，我的生命是用光速的時間在縮短，突然覺得大陸飛彈真的沒什麼好怕的，老公那張嘴才是世紀大範圍毀滅武器。」而她也對單身女性喊話，「我知道一定有很多單身未婚女性不以為然嗤之以鼻，相信我，等你結婚以後你就懂了，而且是登記後秒懂，尤其是在老婆與婆家問題的處理上，簡直就是生命毀滅的專家。」

此文曝光，網友也紛紛留言，「妳這篇是很多媽媽的心聲」、「您的文筆真是流暢，還會苦中作樂，妳真的很辛苦！這種身心的折磨沒嫁人的女性是不懂的！（還會被白眼說：這不是妳自己選的嗎？）」、「可以不幫忙但是可以不要講幹話嗎」、「妳太疼老公了，真的太強了，請老公一打二來個24小時吧」、「結婚之後就是變女僕啊！誰敢嫁啊，嚇死了。」

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