2野狗狂啃！「板金變形爆胎」車主上班好想哭　網曝稀有車…最貴的一餐

▲愛車被咬壞，目前求償無門！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／綜合報導

一名女網友抱怨，愛車放在停車場，怎料一夜過後，輪胎破了，板金上也出現嚴重刮痕，老公才哀怨回應「半夜（狗）偷吃了我們的車」，照片曝光後，不少眼尖網友認出，這台轎車是稀有名車，直呼「狗還真識貨！」

「有多餓！吃宵夜？！」一名人妻在臉書《爆怨公社》發文，今（13）日起床後，發現老公的愛車放在家裡，一度以為他沒去上班，沒想到好奇一問，老公眼神死表示，昨天停車場養的一群狗，「半夜偷吃了我們的車」。

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▲人妻透露，當初97萬元買下愛車！

原PO剛睡醒，腦筋還轉不過來，一臉疑惑反問「偷吃？」結果一看慘不忍睹的輪胎後，瞬間秒懂了，她向《ETtoday新聞雲》透露，調閱監視錄影器後，發現深夜近12時，有2隻流浪狗跑到旁邊，看似在找東西，「又叫又咬車體，咬破輪胎」，連板金都被刮傷了，讓夫妻倆超傻眼。

目前已向警方報案，原PO說，家車是義大利FIAT（飛雅特）小車，車廠粗估維修費3萬元，向停車場業者反應後，對方卻想推卸責任，直呼「流浪狗每天都有一位婦人在餵養，要找她（處理）」，因此目前還沒有辦法確定是誰該負責。

愛車好端端放在停車場，卻無辜「啃爛」，大批網友也看了好心疼，紛紛回應「牠們把你的車當潔牙骨來啃了」、「可憐的飛雅特500，狗還真識貨」、「有史以來這輩子可能是狗兒吃過最貴的一餐了」、「義大利鈑金比較香」、「連輪胎都吃破了？這是機器犬嗎？」、「板金變形、輪胎爆，應該地獄犬」、「咬了一台貴貴的稀有車」。

▲網友看傻了，直呼狗狗很識貨！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

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