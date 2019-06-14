秋行軍蟲入侵宜蘭第2例！　大同鄉樂水村玉米田中鏢

記者游芳男／宜蘭報導

秋行軍蟲又攻陷宜蘭一處玉米田！成為入侵宜蘭第2例。13日傍晚經防檢局確認，遭入的是宜蘭大同鄉樂水部落0.16公頃玉米田，宜蘭農業單位14日上午，已進行農作物銷毀掩埋中。另，宜蘭第1例遭蟲害的是頭城鎮頭濱路3段附近約0.6公頃的玉米田，已於12日下午銷毀掩埋農作物。

▲▼宜蘭大同鄉樂水部落0.16公頃玉米田，確認秋行軍蟲入侵。（圖／宜蘭農業處提供，下同）

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秋行軍蟲入侵宜蘭第2例是宜蘭大同鄉樂水部落0.16公頃玉米田，宜蘭農業單位14日上午是拉警戒線，並派出怪手挖洞和拔除作業同步進行檢將農作物銷毀。

秋行軍蟲除入侵宜蘭頭城鎮、大同鄉外，員山鄉及蘇澳鎮也有類似通報案例，均已採樣化驗。

農業處表示，秋行軍蟲防疫銷毀作法，是分「焚化」與「掩埋」，銷毀後還需全區噴灑殺蟲劑，及在受蟲害農地四周加掛性費洛蒙誘集器，3個月後經檢視無秋行軍蟲後，才能耕作，另，相關銷毀及休耕將分別依法補償。



而民眾發現秋行軍蟲，可向防疫單位通報，通報人只要提供電話及身分證明文件，及發現的地點，防疫人員就會立刻前往採樣化驗。若經確診為秋行軍蟲，會頒發獎勵金1萬元。

秋行軍蟲（Fall armyworm）原生於熱帶和亞熱帶的美洲，在2016年傳播到非洲，2017年迅速蔓延至亞洲，2019年1月傳至中國，台灣於10日確診首案例發生於苗栗縣，宜蘭縣是第2例。

秋行軍蟲與斜紋夜盜蟲都是雜食性昆蟲，對不同作物的氣味有不同偏好，母蟲喜歡在禾本科作物產卵(（每次產卵數為100-200顆），幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓其無法收成，之後老熟幼蟲再鑽入土壤中化蛹，成蟲羽化後又再進入產卵期。例如玉米及稻米（旱稻）等，誕生的幼蟲也就以這些食物為生，也產生較大危害。

為防杜疑似案例區蟲害蔓延，動植物防疫所籲請相關業者與農民主動赴田間巡檢，如有發現該害蟲，請立即通報防疫所（03-9602350#631)）、行政院農業委員會花蓮區農業改良場（0800-069-880）或防檢局0800-039-131；另可透過防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局Line@進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定並採取緊急防治措施。

相關入侵秋行軍蟲，可至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局網站瀏覽查閱。