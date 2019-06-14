金山玉米田疑似秋行軍蟲肆虐　新北青農馬上通報鑑定中

▲ 秋行軍蟲侵台且逐漸擴散。（圖／讀者提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

苗栗縣飛牛牧場10日首度鑑定出吃玉米型的秋行軍蟲，而後陸續在宜蘭縣頭城鎮及嘉義縣發現吃水稻型的秋行軍蟲。秋行軍蟲已侵台且不斷擴散，引發農民的高度警覺；新北市金山區青農韋峻文，14日在被肆虐的玉米田間發現疑似秋行軍蟲，為保護台灣的糧食作物，迅速通報新北市農業局，目前待進一步鑑定中。

秋行軍蟲來勢洶洶，新北市長侯友宜13日親自召開「秋行軍蟲監控處理小組第一次會議」，會中除了請各局處共同監測，更納入29區公所及25農會為成員，提醒民眾發現疑似有秋行軍蟲時要立即通報。

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新北市目前雖然沒有發現秋行軍蟲案例，為提防面對秋行軍蟲外來新型態的危害，要求各單位務必加強認識宣導，民間、政府一起並肩作戰，特別針對種植水稻、玉米面積較大的淡水、三芝、金山、鶯歌及樹林等區，列為優先監控重點。

農委會召開「秋行軍蟲疫情處理說明」記者會，說明境外侵台害蟲疫情最新動態，已確認3例，但蟲體基因鑑定為不同型別，分別是吃玉米型及吃稻米型；此外，雲林、嘉義、宜蘭又通報7個案例有待鑑定，民眾絕對不可輕忽。

▲ 行政院12日召開首次「中央及地方秋行軍蟲災害應變小組」跨部會會議，確認秋行軍蟲防治的標準作業程序。

而行政院12日召開首次「中央及地方秋行軍蟲災害應變小組」跨部會會議，進一步確認秋行軍蟲防治的標準作業程序，並規劃通報獎金和提供案例確認後的補償制度。農委會主委陳吉仲表示，目前發現的秋行軍蟲幼蟲屬於第一個世代，若過了10天長為會飛的成蟲，防疫就更加困難。為了有效把握這兩週關鍵的14天，民眾只要在田區發現疑似案例、主動通報，事後鑑別為秋行軍蟲，即可獲得獎金1萬元。

新北市金山區青農韋峻文玉米田發現疑似秋行軍蟲，馬上通報農業局，顯示民眾與市政府站在同一線，保護台灣玉米稻米等糧食作物，農業局也會馬上派員前往金山區採集疑似行軍蟲幼蟲，並送防檢局鑑定，顯示了防疫工作政府與民間並肩作戰，希望透過宣導及防治疫情能得到控制。

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