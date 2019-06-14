花蓮發現2例秋行軍蟲蹤跡　檢驗若確定宜、花、東3縣全部淪陷

▲花蓮壽豐及吉安2處玉米田發現疑似秋行軍蟲蹤跡，花蓮農改場及動植物防疫所人員到場採樣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐及吉安2處玉米田也發現疑似秋行軍蟲蹤跡，壽豐洪姓農友13日通報農委會，經花蓮農改場及動植物防疫所14日到場採樣，從外形初判應為秋行軍蟲，農改場當場協調地主要剷除所有作物。

繼苗栗、宜蘭、嘉義及台東等縣市，確認遭秋行軍蟲入侵後，若花蓮這起也確定是秋行軍蟲，台灣花東地區已經算是全部淪陷，對於以農産尤其是有機耕作的台灣後山，衝擊相對嚴重。

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▲▼秋行軍蟲幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個斑點，外觀和斜紋夜盜蟲相近，但繁殖力更強，成蟲擅長飛翔，能引發大面積危害。

花蓮縣政府13日才成立疫情監控處理小組，要全面防堵秋行軍蟲繁殖擴散危害，接著隨即就有農民發現蟲跡，可見秋行軍蟲的疫情，已到相當程度的漫延，花蓮防疫所不敢吊以輕心，13日下午立即到現場抓蟲拍照並緊急通報防檢局確認。

雖然目前檢驗結果雖未出爐，但防檢局依外型初判應是秋行軍蟲，花蓮農改場作物環境課長邱淑媛說，預計今天剷除所有作物，挖3公尺後掩埋，並覆蓋土高1公尺，利用烏肥化學藥劑殺蟲。

秋行軍蟲特徵，幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個斑點，外觀和斜紋夜盜蟲相近，但繁殖力更強，成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。主要侵害玉米、水稻、高梁、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353經濟作物。