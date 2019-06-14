賴清德3月就預測蔡英文會贏　羅文嘉：他是正人君子，受盡委屈

▲賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在民進黨總統初選中勝出，但民進黨內後續的整合備受關注。民進黨秘書長羅文嘉透露，前行政院長賴清德3月下旬曾向5人小組表達，蔡總統和民進黨需要這場初選，才能團結整合，且他認為蔡會勝出，自己也會全力支持。羅文嘉認為，這段話正是初選的所有結果，證明賴是正人君子，初選過程「受盡委屈」，應還給他公平的評論。

羅文嘉14日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，談到初選協調過程時透露，3月下旬，五人小組與賴清德第一次碰面時曾表達三點看法。第一，蔡總統跟民進黨需要這場初選，因為初選才能團結整合，才能療癒去年選舉的創傷；第二，蔡英文會贏得初選，因為過程中會激發蔡的潛力與不同；第三，蔡總統贏得初選，他一定全力支持。

「當時外界民調仍是賴清德領先，且遊戲規則尚未改變，現在細細回想這段話，正是昨天所有結果。」羅文嘉認為，民進黨經歷初選，找回了話語權，而蔡英文的戰鬥能力也大為增加，賴清德則在第一時間表達大敵當前，全力支持蔡總統，並隨即致電民進黨主席卓榮泰、蔡英文。

羅文嘉表示，以過去從政經驗、近身觀察，賴清德是正人君子、正派的人，初選過程他受了不少委屈，應還給他公平的評論。

他也進一步說，若拿2018年11月24日選舉和今年3月18日比較，半年來蔡英文的民調一直上升，內聚力愈來愈強，加上賴清德參與初選，確實激發民進黨及蔡英文的危機感，震撼力甚至遠大於去年九合一選舉的敗選，「因為這個震撼更直接、威脅性更大」，而這種威脅感會激發人的很多潛力，「蔡的潛力就被激發了，因此這幾個月，蔡英文有很大的調整和改變。」