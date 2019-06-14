被爆「未卜先知」民進黨初選結果　郭台銘笑回：我有大數據

▲郭台銘前往台南安平大啖蚵仔料理後，登上戰車掃街，並握拳要民眾支持自己 。（圖／記者陳以昇攝）

記者 陳以昇、王亞志／台南報導

民進黨總統初選歷經3個月，總統蔡英文在最後一刻翻轉民調，昨天(13日)以35.67%比27.48支持率大勝賴清德，繼續率領民進黨拚2020連任。國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘，被媒體問到其實早在民調結果出爐前，就已經掌握民進黨初選最終勝負結果，郭台銘老神在在回答，「因為我有大數據！數據分析後的趨勢，告訴我未來！」

▲郭台銘前往台南安平大啖蚵仔料理後，登上戰車掃街，郭台銘表示，民進黨初選結果他早就知道，因為他有「大數據分析」。（圖／記者陳以昇攝）

郭台銘14日上午前往嘉義參訪蘭花農場，允諾業者要把鴻海技術下放到各中小企業；前往台南安平大啖蚵仔料理。被媒體問到在民進黨初選民調結果出爐前，就已經知道蔡勝賴敗的最終結果，甚至在最後結果出爐前，親自撥打電話給蔡英文總統，郭台銘笑說：「我希望我現在有這辦法打到她的電話，溝通不是沒有管道，但是我在事先就知道要做分析，大數據分析後的趨勢，告訴我未來。」郭台銘用餐後到附近廟宇拜拜，最後奮力握拳要民眾支持他，隨後搭上掃街戰車再衝一波人氣。