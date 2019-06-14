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蔡賴配不是唯一選項　范世平列「十大理由」鼓吹蔡英文找張忠謀當副手

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▲▼前台積電董事長張忠謀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張忠謀。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在民進黨總統初選民調中勝出，「蔡賴配」是否成型備受關注。不過，台師大政研所教授范世平拋出台積電創辦人張忠謀也很適合擔任蔡英文的副手，並列舉出10大理由，包括張忠謀與蔡英文互動好、業界備受尊敬、國際知名度高等，此外，張忠謀專精經營管理與高科技，范世平認為可以吸引經濟選民，「這點不輸給鴻海集團董事長郭台銘。」

范世平14日在臉書發文表示，大陸國家主席習近平再度幫了蔡英文，一場百萬人的香港「反送中」大遊行加上前天港府的鐵血鎮壓，讓蔡民調勝出賴清德，也狠贏高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，「現在，蔡英文應該儘快找出副手來拼連任，『蔡賴配』當然很好，但也可以考慮張忠謀。」

接著他列舉「蔡英文可以考慮找張忠謀搭檔的10個理由」：
一，他是男的，性別平衡。
二，他懂經營管理與高科技，這點絕不輸郭台銘，台積電的股價高過鴻海很多，可吸引經濟選民。蔡英文拼安全，他拼經濟。
三，台積電是根留台灣的企業，台灣之光，更沒拿中共的補貼，不會受制於對岸。
四，他在業界備受尊敬，不像某人搶別人訂單與挖同業人才，搞得電子五哥們不滿。他登高一呼，業界會服氣。
五，他私生活嚴謹，沒有緋聞，也不打麻將。
六，他有國際觀，曾經兩次代表總統參加APEC非正式領袖高峰會議，更具國際知名度。
七，他是外省籍，達到省籍平衡，可吸引藍營選民。
八，他在美國讀書與就業，關係深厚，可幫助台灣與美國簽訂FTA，並加入日本主導的CPTPP；中國也不討厭他，因為台積電在南京有設廠。
九，他雖然88歲，年紀較大，但馬來西亞總理馬哈迪90多歲，仍然一尾活龍。他當總統當然絕對夠格，可是太累，當副總統「位高、權重、責任輕」，應該游刃有餘。
十，他與蔡英文互動佳，2016年蔡選總統他是支持的。只是他有美國籍，是否願意放棄？但他到了這種年紀，如果還有守護台灣的使命感，應該是有可能的。

貼文一出，不少網友都紛紛留言表達支持，但也有網友認為「張忠謀不可能答應」、「他不會願意接觸政治、參與政治」、「只怕張忠謀年紀大了，沒體力跑選舉行程」。

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阿翔被拍前：我in了就很難out！藏粉紅暗號悄留言

關鍵字：蔡英文,賴清德,張忠謀,范世平

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