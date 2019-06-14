羅文嘉談賴清德初選「受盡委屈」　陳菊：他永遠是我的兄弟

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選13日正式落幕，由總統蔡英文擊敗前行政院長賴清德，確定代表民進黨參加2020總統大選，民進黨祕書長羅文嘉14日上午透露，賴清德早在3月就曾表示「認為小英會贏初選」，證明賴清德是正人君子，初選過程「受盡委屈」，應還給他公平的評論。對此，總統府秘書長陳菊14日下午證實確有此事，她能理解當時賴清德表達的一些觀點，強調不管有沒有被提名，「賴院長永遠是我的兄弟」。

羅文嘉於專訪中透露，賴清德3月下旬曾向5人小組表達，蔡總統和民進黨需要這場初選，才能團結整合，且他認為蔡英文會勝出，自己也會全力支持。羅文嘉認為，這段話正是初選的所有結果，證明賴是正人君子，初選過程「受盡委屈」，應還給他公平的評論。

陳菊表示，當時五人小組為了協調有召開很多會議，每一次會議大家也都很認真在協調，她能理解賴清德當時表達的一些觀點，也都給予尊重，不過現在已經不適合再來討論這些。陳菊也說，不管賴清德有沒有被提名，「賴院長永遠是我的兄弟」。

陳菊說，她昨天已與賴清德通過電話，她表示賴清德是一個非常成熟的人，對他相當有信心，也相信黨中央會盡快進行黨內整合，這點她也將全力配合。

此外，有關外界呼聲很高的「蔡賴配」，陳菊表示她沒有與賴清德討論到這件事，因為「現在不適合」，且她也不適合對蔡英文的副手人選表達意見，僅說「不管是誰我們都尊重蔡總統」，更沒有聽聞外界所說的「蔡蘇配」。

▼總統府秘書長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

