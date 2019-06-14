慶祝警察節表揚28位模範警　蔡英文致詞：加強員警照顧

▲警察節慶祝大會共28名來自全國各地員警接受表揚。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

「108年警察節慶祝大會」會中表揚全國28位模範警察，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇也親臨。蔡英文感謝員警風雨無阻、堅守崗位，並強調將持續提升警察同仁福利，也勉勵員警繼續一起拚，在維護社會治安工作上貢獻心力。

此次獲選模範警察的，包括航空警察局小隊長陳龍彥，偵破快遞貨物夾藏三級毒品K他命超過97公斤；台南市政府警察局小隊長許妙瑞偵破詐欺集團，查獲成員16人，詐騙金額高達3000多萬，目前主嫌已被判處10年有期徒刑定讞。

▲總統蔡英文出席警察節慶祝大會，表揚28名模範警察，包括航空警察局小隊長陳龍彥(右)。（圖／記者楊佩琪翻攝）

由於此次慶祝大會為全國員警換穿新制服後首次召開，蔡英文表示，針對員警反映裝備相關意見，包括無線電通訊設備老舊等問題，均請行政院內政部協助警政署研議改善，而在5月1日實施的「警消海巡空勤及國軍醫療照護方案」，也已請相關部會追蹤關注，提升完善醫療照顧。

蔡英文表示，當前治安工作重點依舊在緝毒、掃蕩詐騙，向上溯源包括掃黑、肅槍、幫派金流等，才能有效遏阻犯罪，確保人民生命財產安全。

▲臺南市政府警察局小隊長許妙瑞(右)，也接受蔡英文表揚。（圖／記者楊佩琪翻攝）

【更多新聞】

查非法露營區觀光農場 全台12地！比6個足球場4個101還大

松崗炒股案 檢調再度約談國寶朱國榮同步搜索股市名嘴