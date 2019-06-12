Instagram限時動態有大驚喜！「彩虹圈圈」新功能　背後原因曝光

▲IG限時動態有驚喜，同志驕傲月活動出現「彩虹圈圈」。（圖／鍵盤大檸檬）

記者柯沛辰／綜合報導

Instagram宣布，為了慶祝「同志驕傲月」（Pride Month）及「石牆事件」50周年，自台灣時間6月11日更新後，用戶能在性別選項中自訂內容，不再侷限於過去的「男性」、「女性」和「未指定」，只要限時動態中加上驕傲運動的相關標籤，像是#pride、#loveislove、#LGBTQ或#equalitymatters，將會有彩虹環繞在限時大頭貼上。

1960年代，很少有機關會公開歡迎同性戀，但酒吧除外，所以警察上門臨檢可說是例行公事。1969年6月39日，美國紐約市格林威治村石牆酒吧發生了一系列的示威，起因是警方臨檢導致的暴力衝突，結果成為美國及全球同性戀權利運動發跡的關鍵事件，被稱作「石牆事件」。

▲去年同志驕傲月，Instagram只要標註相關詞彙就會變成彩虹字樣。

這場衝突促使紐約的同志凝聚起來，開始捍衛性別弱勢權益、反抗政府迫害，這股意志短短數年內擴散到全世界。1970年6月28日，第一場驕傲遊行在紐約、洛杉磯、舊金山及芝加哥舉行，時至今日「驕傲運動」每年6月底在世界各地舉行，以紀念石牆反抗事件。

如今Instagram比照往年，也在今年推出一系列慶祝活動。尤其是性別選項的更新，將更具包容力，反映現今人們的性別認同。