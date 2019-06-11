開球遭抗議「氣到想走人」！館長自曝心酸內幕：我不會再去了...





▲「館長」陳之漢擔任開球嘉賓。（圖／記者歐建智攝）



生活中心／綜合報導



「館長」陳之漢9日受邀前往台中洲際球場擔任中信兄弟的主場開球嘉賓，有事先在家練習20分鐘的館長，開球卻投出了一個彈跳「挖地瓜」，他自嘲表示「有一點漏氣」，雖然活動中看似和粉絲們互動很愉快，不過他在昨晚的直播上透露他對於開球的不滿，他表示當時其實很想走人，並說自己下次不會再去台中開球了。







▲館長在直播中述說開球遭到抗議。（圖／翻攝自YouTube寶寶愛館長）



館長在直播中表示，他受邀擔任開球嘉賓的事情，遭到另一間同樣是健身房的贊助商嚴重抗議，他還說，在活動當天有準備簽名海報要送給粉絲，但是海報上面有其他廠商的字樣，和兄弟此次的贊助商泰山企業不一樣，所以無法發放海報，他不悅地表示，「不要說海報弄走，我人現在就可以走」、「我也可以不賺這個錢，我不是狗」，後來是因為助理的勸說和到場的粉絲的面子才留下來。



館長表示，因為金錢交易和商業的利益掛勾的問題讓他非常不高興，他沒有這個預算，沒有辦法像對方一年花幾百萬去做行銷看板，對此他說他不是沒有能力，而他自己賺錢是為了要幫助弱勢和運動員的，他無奈的表示「為了不讓對方難做，我不會再去了」，並說聽到對方因為他而吵架，他也不樂見。館長強調自己是為了不讓到場的粉絲失望而留下來的，雖然他開球掉漆「挖地瓜」，但還是因為能跟粉絲們更親近而感到開心。

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