慎入！中彰也疑似被秋行軍蟲攻占「發現數百條」　　農民：火燒噴藥都沒用

▲台中烏日交界芬園鄉櫻花林發現疑似秋行軍蟲。（圖／張姓農民提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「秋行軍蟲」，在苗栗發現首例後，農委會證實已迅速在苗栗、宜蘭和嘉義等縣市蔓延，彰化縣也淪陷了，發現疑似秋行軍蟲蹤跡！彰化芬園與台中烏日交界，有1處營造櫻花林的張姓農民，月初發現一大群蟲蟲大軍，經比對有八成像「秋行軍蟲」，12日通報防檢局，如確認、兩縣市政府將攜手展開除蟲大作戰。

張姓農民在芬園鄉種植有1分多地的櫻花林，經常有遊客到訪，張姓農民指出，月初大雨過後，走到停車場旁發現雜草被蟲蟲啃到只剩下一根草枝，原本不覺得有異狀，幾天過後，赫然驚見停車場的草都被蟲吃光殆盡，才驚覺這下糟糕了，再看到電視報導「秋行軍蟲」，趕緊抓幾隻過來比對非常的像，沒想到已經有數百條蟲了，用火燒噴藥都沒用，才通報防檢局。

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經農政單位派員前往採樣鑑界，發現當地櫻花林進出口是在彰化芬園鄉境內，但疑似「秋行軍蟲」的疫情區卻隸屬於台中市烏日區，因外圍是彰化縣香米生產重鎮，又有大面積玉米田，中彰兩縣市農業局處都嚴陣以待，南彰地區也有發現疑似個案，等中央一確認是「秋行軍蟲」，就會立即攜手展開滅蟲大作戰。

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