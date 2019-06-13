日本牛奶分3種！他一張圖解…教學挑純鮮乳　紙盒上「有這個缺口」才買對

▲原PO一張圖解日本「純牛乳」怎麼挑。（圖／日韓旅遊公社）

網搜小組／綜合報導

許多人近年出國旅遊時，首選就是日本，有年紀的人可以賞美景、古蹟，年輕人則能衝樂園、或瘋狂血拚，但不管是什麼行程，都不能少了美食。一名男網友表示，他在日本的時候，每天都會喝鮮乳，直誇日本鮮乳「超好喝」。原PO也貼文教學如何辨識「純牛乳」，讓其他人紛紛大呼「長知識了」。

這位男網友在臉書《日韓旅遊公社》表示，「在日期間每天都會喝鮮奶，大部份是去超市選購純牛乳……超好喝！」他也說，日本牛奶有分「牛乳」、「乳飲料」、「加工乳」，純的則會標示「牛乳」，接著他曝辨識鮮乳的密訣「500cc以上純牛乳盒頂，會有半圓形缺口以方便視障者辨識」。

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▲許多人都認為到日本必喝鮮乳。（圖／日韓旅遊公社）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「又得到一個新資訊了，每次看你的分享都有收獲！在台灣我不敢喝鮮奶，都會吐，結果去到日本嘗試了一下，結果沒事，慢慢的就敢喝一點了」、「這次去8天喝了3大罐牛奶，便宜又好喝」、「在日本玩，我們常覺得，鮮奶算是日本最便宜的飲料」、「在台灣很少買牛奶來喝，但很奇怪～去日本第一天就一定要買牛奶」。

還有網友真的曾買錯，「長知識了，上次去沖繩最後一晚逛超市，以為買到了好喝的牛奶，結果倒出來一喝是乳酸飲料，差太多了，失望了一下下。下次會認牛奶缺口了。感謝分享」、「長知識了，我超愛喝牛奶，有一次買錯優酪乳，長得太像」、「上次去每次都會買2瓶喝，難怪總會有1瓶買錯」。

▲原PO提醒，想買純牛乳，就要挑盒頂有半圓形缺口的包裝。（圖／日韓旅遊公社）

不少人則是被原PO害得很嘴饞，「被你的文害得我現在好想喝牛奶，我半年喝不到一次牛奶，第一次這麼想去超市確認那個缺角和買一瓶來灌」、「日本鮮奶真的很好喝，好懷念」、「想念日本牛奶」、「可惡，好想喝」、「好想喝，我是鮮乳控」。

原PO還在文末表示「夏天時，我會去買黑咖啡來套，變成冰拿鐵……也很棒！」並在留言處提醒「如果飯店房間冰箱，是人離開就切電的，那請不要放牛奶在裡面哦」。

看到許多人談論日本鮮乳在台售價，原PO也表達自己的意見，「拿日幣數字用台幣賣，其實我覺得還好ㄟ，鮮奶不能帶入境，這點商人幫你省了機票錢……而且鮮奶跨海運送的條件很多，要保冷、檢疫、倉儲、運送、上架、庫存……等等成本很高，賣200～300我個人可以接受啦！」

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