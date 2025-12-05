周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

▲下周一、二迎另一波東北季風，北東濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

周末各地為晴到多雲好天氣，但下周要變天了，新一波東北季風預計下周一、下周二影響台灣，帶來一波降雨和降溫，桃園以北、東部降雨明顯，局部地區會出現大雨，空曠地區在輻射冷卻加持下，局部低溫可能下探15度。此外，菲律賓東南方海面有熱帶低壓生成，不排除周日過後生成「洛鞍」颱風，對台灣沒有影響。

氣象署預報員葉致均表示，今天以東北季風環境為主，迎風面大台北、東半部雲量偏多，北海岸、東北角、東半部沿海可能有短暫降雨發生，西半部晴朗穩定。今天晴朗無雲，清晨在輻射冷卻下，新竹以南有明顯低溫，其中新竹關西低溫11.3度，嘉義竹崎低溫11.9度，雲林、南投、彰化低溫也約12度，明後兩天新竹以南清晨和夜晚也會有明顯低溫出現。

未來一周天氣部分，葉致均分析，明後兩天高壓東移越來越明顯，環境以偏東風為主，溫度逐漸回升，周日晚間開始北方大陸高壓逐漸南下，下周一、下周二有下波東北季風影響，風場轉偏東北風，天氣有明顯變化，下周三之後高壓遠離，環境偏東風。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢上，葉致均說明，今天桃園以北、恆春半島有短暫降雨，東北角、宜蘭下半天雨勢變得明顯；明後兩天東北季風減弱，轉吹東風，北海岸、東半部、大台北山區東側一帶仍有降雨出現。

下周一、下周二下波東北季風影響，帶來水氣偏多，桃園以北、東半部降雨較明顯，基隆北海岸、宜蘭、雙北山區有大雨發生；下周三後東北季風減弱，水氣明顯漸少，迎風面地區降雨變得零星。此外，中南部和外島以晴到多雲為主。

溫度變化方面，今天北部、宜蘭整天氣溫不到20度，整天感受偏涼，中南部、花東高溫22到26度，感受舒適；明後兩天東北季風減弱，北台灣溫度明顯回升，周日各地高溫更可到25到28度，溫暖舒適，不過夜晚清晨低溫在輻射冷卻作用下較明顯，中部以北、宜蘭低溫約15到16度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

今天上午8點在菲律賓東南方海面有熱帶性低氣壓生成，路徑以低緯度往西前進，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」。氣象署預報員曾昭誠說明，該熱帶低壓預估可能會通過菲律賓，進入南海後強度才可能會發展，預估周日過後強度才有機會增強為颱風，不過路徑往越南前進，距離台灣遠，對台灣天氣沒有影響。